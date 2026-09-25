Internet se convirtió en una herramienta esencial para la comunicación, la economía y numerosos servicios. Por eso, una caída global tendría consecuencias en distintos ámbitos. Aunque un apagón total es extremadamente improbable, una interrupción masiva podría generar importantes problemas.
¿Qué pasaría si Internet se cae en todo el mundo? Las consecuencias de un apagón global
Un apagón global de Internet paralizaría la economía, los servicios esenciales, y dificultaría la coordinación de infraestructuras críticas a nivel mundial
Si Internet se cayera en todo el mundo, dejarían de funcionar servicios como las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, el streaming y algunas herramientas de trabajo. También podrían verse afectados los pagos electrónicos, los bancos y el comercio online.
El impacto podría extenderse a sectores críticos como los aeropuertos, hospitales, redes de transporte e infraestructuras energéticas. Muchos cuentan con sistemas de respaldo, pero una interrupción prolongada dificultaría la coordinación y el funcionamiento de distintos servicios.
Cuando Internet volviera, la recuperación tampoco sería inmediata. Millones de dispositivos y plataformas intentarían conectarse al mismo tiempo, mientras empresas y organismos deberían revisar posibles fallos y problemas de sincronización.