¿Qué pasaría si Internet se cae en todo el mundo? Las consecuencias de un apagón global

Si Internet se cayera en todo el mundo, dejarían de funcionar servicios como las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, el streaming y algunas herramientas de trabajo. También podrían verse afectados los pagos electrónicos, los bancos y el comercio online.

El impacto podría extenderse a sectores críticos como los aeropuertos, hospitales, redes de transporte e infraestructuras energéticas. Muchos cuentan con sistemas de respaldo, pero una interrupción prolongada dificultaría la coordinación y el funcionamiento de distintos servicios.