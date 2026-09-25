¡Encontraron a Pampita espiando a la China Suárez mientras le copiaba el look a Wanda Nara!

Fue Pepe Ochoa quien se dio cuenta inmediatamente del error de Pampita y no dudó en hacer captura de pantalla. Luego, compartió la imagen en sus redes y mandó al frente a la histórica enemiga de la China Suárez. “A Pampita se le escapó un repost de la China. La borró al toque”, contó el panelista de LAM a través de X.

En cuanto a las fotos de la China Suárez, los seguidores no tardaron en notar que se trataba de una nueva provocación hacia Wanda Nara. ¿La razón? La China lució los mismos pantalones que llevó Wanda Nara la noche anterior.