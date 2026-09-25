Pampita Carolina Ardohain compartió una imagen del álbum de fotos que publicó la China Suárez por error, y la borró a los pocos segundos aunque su desliz no pasó desapercibido.
¡Encontraron a Pampita espiando a la China Suárez mientras le copiaba el look a Wanda Nara!
iEl error viral de Pampita Carolina Ardohain que la mandó al frente mientras stalkeaba a la China Suárez en sus redes.
Fue Pepe Ochoa quien se dio cuenta inmediatamente del error de Pampita y no dudó en hacer captura de pantalla. Luego, compartió la imagen en sus redes y mandó al frente a la histórica enemiga de la China Suárez. “A Pampita se le escapó un repost de la China. La borró al toque”, contó el panelista de LAM a través de X.
En cuanto a las fotos de la China Suárez, los seguidores no tardaron en notar que se trataba de una nueva provocación hacia Wanda Nara. ¿La razón? La China lució los mismos pantalones que llevó Wanda Nara la noche anterior.
Fiel a su estilo, la respuesta de Wanda Nara no se hizo esperar. La rubia protagonizó la publicidad de un alimento para mascotas y aprovechó para lanzar una tremenda indirecta a la China Suárez y Mauro Icardi. "Hastas mis perros y gatos comen mejor que mis ex", escribió.