En el momento crítico de Mauro Icardi, la China Suarez se va del país

Además, Etchegoyen aseguró que Mauro Icardi no solo se quedó sin ofertas futbolísticas sino que se habría peleado con Elio Pino su representate de toda la vida.

La China Suárez y Mauro Icardi fueron vistos buscando lugar para su casamiento: la foto

La China Suárez y el jugador disfrutaron del fin de semana y viajaron a San Andres de Giles.

Desde allí, fue la misma China Suárez quien compartió imágenes de sus paseos y compras aunque ahora ha sido Ángel de Brito el que ha dado más información sobre su viaje.

En su cuenta de instagram, De Brito publicó un mensaje que recibió junto a la foto de una iglesia del pueblo. "La China Suárez y Mauro Icardi en San Andrés de Giles buscando lugares para su casamiento", escribió.

El demoledor mensaje de Wanda Nara tras el video de la China Suárez en el auto de Icardi

Tras sus comentados videos en bikini y respondiendo a los haters que critican su figura, la China Suárez redobló la apuesta y publicó un nuevo video, esta vez, junto a Mauro Icardi y la reacción de Wanda Nara no se hizo esperar.

En la grabación se puede ver a la China Suárez sacando su cuerpo por la ventana del auto de Mauro Icardi mientras canta al ritmo de un tema de Dua Lipa y agradece por el hombre que tiene a su lado.

Si bien no hizo referencia directa a la publicación de la China Suárez que generó repudio por su accionar, Wanda Nara subió la vara con un tajante mensaje hablando del honor.

"Hay gente que te drena la energía y encima espera que te quedes callada. Para mí hay cosas que son cuestión de honor", siguió Wanda Nara picante.