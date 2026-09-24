Tras las críticas a su cuerpo, la China Suárez volvió a mostrarse en microbikini

La China Suárez se fotografió en microbikini y explotó las redes.

El día anterior, la China Suárez publicó una serie de fotos compartiendo cómo fue su día junto a sus hijos y aprovechó para mostrarse con Mauro Icardi demostrando que siguen más inseparables que nunca, incluso en medio de las críticas y repudio que generó el video bailando arriba de su auto.

La madre de Wanda Nara hundió a la China Suárez tras sus fotos tomando sol

Nora Colosimo volvió a disparar sin filtros contra la China Suárez luego de ver la catarata de fotos y videos que la actriz publicó presumiendo su figura en bikini.

En sus posteos, la China Suárez dijo que estaba tomando sol y disfrutando de su día con Mauro Icardi y la madre de Wanda Nara, le dijo de todo.

"Mis nietitas hace una semana que están con Mauro. Están enfermas con 40 grados de fiebre no van al colegio, a vos te parece que salga diciendo que toma sol, con quién estaban mis nietas enfermas?, arrancó indignada en LAM.

"¿Era necesario que salga a refregarle esto a Wanda Nara?. Si las nenas están enfermas no las dejas encerradas en la casa y te vas a la pileta justo hoy que Wanda está con el programa. Está mujer es una provocadora desde el día uno", siguió asegurando que no fue casual el posteo de la China Suárez en este día.