"La moncha hace...": la llamativa reacción de Wanda Nara tras la inhabilitación de Mauro Icardi para manejar

El posteo de Wanda Nara tras la inhabilitación para manejar a Mauro Icardi.

"Cuando salen las abogadas del manicero a decir que van a denunciar a Wanda por arruinar su carrera y la moncha se manda sus videos cagándola... Lara pirada y Elba mechera se deben estar depilando la almeja con las uñas", escribió y Wanda acompañó con dos emojis de sorpresa generando todo un terremoto de reacciones en las redes.

La furia de Wanda Nara en Masterchef Celebrity

En medio de las repercusiones por la denuncia contra L-Gante y los allanamientos que hubieron en su casa, Ángel de Brito reveló cómo reaccionó Wanda Nara luego de que anunciaran que el cantante no participará en Masterchef Celebrity.

Si bien hubieron versiones que aseguraban que había sido L-Gante el decidió dar un paso al costado por problemas en su agenda, De Brito confirmó que fue el canal quien lo despidió y Wanda Nara se enojó.

"A L-Gante lo bajó Telefé. Wanda se quejó, quería que lo retengan pero no fue solo por el tema de las armas. L-Gante les plantó la foto, no le contesta a los productores, no está apto para estar en un programa que tiene muchas horas de grabacion y otros compromisos", arrancó.

Wanda Nara furiosa por la salida de L-Gante de Masterchef.

Además desmintió que haya sido por un asupuesta recaída en sus adicciones. "No fue por drogas, el último problema fue la foto. Fue Wanda Nara la que lo quería en el programa ella rompió para que estuviera y lo aceptaron porque les pareció bueno el show", siguió sobre el motivo por el que Telefé decidió sumarlo al reality.