Tras sus comentados videos en bikini, la China Suárez redobló la apuesta y publicó un nuevo video, esta vez, junto a Mauro Icardi y la reacción de Wanda Nara no se hizo esperar.
El demoledor mensaje de Wanda Nara tras el video de la China Suárez en el auto de Icardi
La reacción de Wanda Nara luego de que la China Suárez se grabara presumiendo a Mauro Icardi
En la grabación se puede ver a la China Suárez sacando su cuerpo por la ventana del auto de Mauro Icardi mientras canta al ritmo de un tema de Dua Lipa y agradece por el hombre que tiene a su lado.
Si bien no hizo referencia directa a la publicación de la China Suárez, Wanda Nara subió la vara con un tajante mensaje hablando del honor.
"Hay gente que te drena la energía y encima espera que te quedes callada. Para mí hay cosas que son cuestión de honor", siguió Wanda Nara picante.
Nora Colosimo sobre la foto de la China Suárez en bikini: "Dejate de joder, están mis nietas enfermas adentro"
Nora Colosimo volvió a disparar sin filtros contra la China Suárez luego de ver la catarata de fotos y videos que la actriz publicó presumiendo su figura en bikini.
En sus posteos, la China Suárez dijo que estaba tomando sol y disfrutando de su día con Mauro Icardi y la madre de Wanda Nara, le dijo de todo.
"Mis nietitas hace una semana que están con Mauro. Están enfermas con 40 grados de fiebre no van al colegio, a vos te parece que salga diciendo que toma sol, con quién estaban mis nietas enfermas?, arrancó indignada en LAM.
"¿Era neesario que salga a refregarle esto a Wanda Nara?. Si las nenas están enfermas no las dejas encerradas en la casa y te vas a la pileta justo hoy que Wanda está con el programa. Está mujer es una provocadora desde el día uno", siguió asegurando que no fue casual el posteo de la China Suárez en este día.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Lanzó un demoledor mensaje sobre el honor tras un video de China Suárez.
- China Suárez: Publicó un video presumiendo a Mauro Icardi en su auto.
- Nora Colosimo: Criticó duramente a la China Suárez por sus posteos mientras sus nietas estaban enfermas.