El demoledor mensaje de Wanda Nara tras el video de la China Suárez en el auto de Icardi

La reacción de Wanda Nara al video de la China Suárez en el auto de Mauro Icardi.

"Hay gente que te drena la energía y encima espera que te quedes callada. Para mí hay cosas que son cuestión de honor", siguió Wanda Nara picante.

Nora Colosimo sobre la foto de la China Suárez en bikini: "Dejate de joder, están mis nietas enfermas adentro"

Nora Colosimo volvió a disparar sin filtros contra la China Suárez luego de ver la catarata de fotos y videos que la actriz publicó presumiendo su figura en bikini.

En sus posteos, la China Suárez dijo que estaba tomando sol y disfrutando de su día con Mauro Icardi y la madre de Wanda Nara, le dijo de todo.

"Mis nietitas hace una semana que están con Mauro. Están enfermas con 40 grados de fiebre no van al colegio, a vos te parece que salga diciendo que toma sol, con quién estaban mis nietas enfermas?, arrancó indignada en LAM.

"¿Era neesario que salga a refregarle esto a Wanda Nara?. Si las nenas están enfermas no las dejas encerradas en la casa y te vas a la pileta justo hoy que Wanda está con el programa. Está mujer es una provocadora desde el día uno", siguió asegurando que no fue casual el posteo de la China Suárez en este día.