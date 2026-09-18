Nora Colosimo salió con los tapones de punta contra la China Suárez luego de ver la catarata de fotos y videos que la actriz publicó presumiendo su figura en bikini.
El escandaloso motivo por el que la China Suárez no escolariza a sus hijos
Nora Colosimo explotó contra la China Suárez y reveló la delicada situación que viven sus hijos en Argentina
En sus posteos, la China Suárez se mostró tomando sol y habló de lo bien que la estaba pasando un jueves a la tarde con sus hijos y Mauro Icardi.
Furiosa, Nora Colosimo acusó a la China de descuidar a sus nietas y de subir sus posteos con el fin de provocar e indignar a Wanda Nara.
Además, la panelista habló de la crianza de los hijos de la China Suárez y fue letal. "Si es tan buena madre porque no se ocupa de escolarizar a sus hijas... está esperando que el papá de mis nietas le pague el colegio, es mala persona, no lo contiene", lanzó sin filtros.
Nora Colosimo dijo que la China Suárez es mala palabra
Una vez más, la madre de Wanda Nara, no ocultó su desprecio hacia la China Suárez y su accionar en el romance con Mauro Icardi.
"La China es una mala palabra, me duele, me toco lo que más amo en la tierra que son mis hija y mis nietas", arrancó cuando le preguntaron por la actriz.
"Yo sé cosas que ustedes no saben... no le deseo a ninguna de ustedes una de esas mujeres en su vida", siguió anticipando que si bien hoy elige no exponerlo algún día podría revelar las intimidades más escandalosas de la China Suárez.
Nora Colosimo habló del olor de la China Suárez
Semanas antes, Nora Colosimo hundió a la China Suárez en medio de las polémicas y acusaciones tras el robo a la casa de Wanda en Milán.
En comunicación con BONDI, Nora Colosimo habló por primera vez del vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, recordando las declaraciones del futbolista sobre la actriz.
“Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?“, lanzó indignada. “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, expresó contundente.
Fue Wanda Nara quien tras el primer encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez en París aseguró que el futbolista le confesó que no pudo intimar por el aroma de la China.
En pocas palabras
- Nora Colosimo contra China Suárez: La abuela de las hijas de Wanda Nara acusó a la actriz de descuidar a sus nietas y de publicar contenido provocador.
- Motivo de la polémica: Colosimo criticó a Suárez por no escolarizar a sus hijas y sugirió que depende económicamente del padre.
- Acusaciones graves: Nora Colosimo calificó a la China Suárez de "mala palabra" y recordó que Mauro Icardi mencionó que la actriz tenía mal olor.