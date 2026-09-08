La China Suárez publicó una foto sin maquillaje y sorprendió mucho

La China Suárez se mostró a cara lavada.

Con un plano difícil de pasar desapercibido, la selfie de la China Suárez desató una ola de comentarios de elogio aunque también hubo mensajes sobre los retoques estéticos que se habría hecho en su rostro.

¿La China Suárez y Mauro Icardi vuelven a Turquía?

A pesar de que trascendió que la mansión donde vivían Mauro Icardi y la China Suárez fue vaciada, la pareja volverá a Turquía para recuperar sus pertenencias y por Rufina Cabré, según reveló Paula Varela en Lape Social Club.

“Tiene un par de reuniones, me dicen del lado de ellos, tiene sus cosas, sus pertenencias, sus perros...”, arrancó la periodista.

Además, Mauro Icardi y la China Suárez estarían preocupados por el régimen escolar de los hijos de la actriz. “Tengo entendido que se quiere ir porque los chicos también tienen que arrancar el colegio allá por el sistema que tienen”, explicó Varela.

Nora Colosimo hundió a la China Suárez

Nora Colosimo arrancó su trabajo como angelita de LAM más picante que nunca, disparando sin filtros contra la China Suárez.

Una vez más, la madre de Wanda Nara, no ocultó su desprecio hacia la China Suárez y su accionar en el romance con Mauro Icardi.

"La China es una mala palabra, me duele, me toco lo que más amo en la tierra que son mis hija y mis nietas", arrancó cuando le preguntaron por la actriz.

"Yo sé cosas que ustedes no saben... no le deseo a ninguna de ustedes una de esas mujeres en su vida", siguió anticipando que si bien hoy elige no exponerlo algún día podría revelar las intimidades más escandalosas de la China Suárez.