Aseguran que La Joaqui engañó a Luck Ra con un futbolista casado y la esposa se enteró

Luego de que salieran a luz escandalosos detalles sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui en Madrid, el círculo íntimo del cantante salió con los tapones de punta.
El lunes por la noche, Yanina Latorre reveló cómo la dejó Luck Ra en Madrid enfrente de todos sus amigos y contó datos explosivos sobre los días de fiesta del cuartetero en Ibiza hablando de paseos en yates, descontrol y presencia de prostitutas.
Ahora, en Sálvese Quien Pueda, Gimena Capristo se comunicó con miembros del círculo íntimo de Luck Ra quiénes acusaron a La Joaqui de engañarlo con un jugador de fútbol.
"La ex esposa se enteró y se pudrió todo, ellos se separaron. Dice que Facu está muy mal, que no se merece esto por todo lo que hizo ella antes... Le escribió a un músico", dijo sobre lo que habría hecho La Joaqui a espadas de Luck Ra.
Cómo fue la escandalosa separación de La Joaqui y Luck Ra en Madrid
Tras el comentado cruce en redes entre La Joaqui y Luck Ra luego de que el cantante confirmara el romance de su ex con Tiago PZK, Yanina Latorre reveló la verdad detrás de su separación.
Si bien La Joaqui evitó dar detalles de cómo la dejó Luck Ra en Madrid, Yanina Latorre contó lo escandaloso que fue su encuentro y lo mal que la pasó la joven.
Según explicó, al llegar al departamento donde Luck Ra la estaría esperando, La Joaqui no solo que no pudo entrar por tener mal la clave de ingreso sino que horas despúes al abrir la puerta se encontró con un caos de mugre y desorden, tras los días de fiesta del joven con sus amigos.
Sin pelos en la lengua, Yanina aseguró que la propiedad estaba cubierta de vómito, botellas vacías, comida en mal estado y hasta la presencia de los amigos de Luck Ra que se quedaron a pesar de la llegada de La Joaqui para disfrutar de tiempo en pareja con el cuartetero.
En pocas palabras
- Separación escandalosa: Amigos de Luck Ra acusan a La Joaqui de engañarlo con un futbolista casado.
- Revelaciones: Se detallan supuestas infidelidades y el conflicto que surgió al enterarse la esposa del futbolista.
- Contexto adicional: Se repasan las circunstancias de la separación de la pareja en Madrid y fiestas previas.