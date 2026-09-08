Aseguran que La Joaqui engañó a Luck Ra con un futbolista casado y la esposa se enteró

"La ex esposa se enteró y se pudrió todo, ellos se separaron. Dice que Facu está muy mal, que no se merece esto por todo lo que hizo ella antes... Le escribió a un músico", dijo sobre lo que habría hecho La Joaqui a espadas de Luck Ra.

Cómo fue la escandalosa separación de La Joaqui y Luck Ra en Madrid

Tras el comentado cruce en redes entre La Joaqui y Luck Ra luego de que el cantante confirmara el romance de su ex con Tiago PZK, Yanina Latorre reveló la verdad detrás de su separación.

Si bien La Joaqui evitó dar detalles de cómo la dejó Luck Ra en Madrid, Yanina Latorre contó lo escandaloso que fue su encuentro y lo mal que la pasó la joven.

Según explicó, al llegar al departamento donde Luck Ra la estaría esperando, La Joaqui no solo que no pudo entrar por tener mal la clave de ingreso sino que horas despúes al abrir la puerta se encontró con un caos de mugre y desorden, tras los días de fiesta del joven con sus amigos.

Sin pelos en la lengua, Yanina aseguró que la propiedad estaba cubierta de vómito, botellas vacías, comida en mal estado y hasta la presencia de los amigos de Luck Ra que se quedaron a pesar de la llegada de La Joaqui para disfrutar de tiempo en pareja con el cuartetero.