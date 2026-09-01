"La China Suárez es una mala palabra": Nora Colosimo debutó en LAM y no se guardó nada

"Yo sé cosas que ustedes no saben... no le deseo a ninguna de ustedes una de esas mujeres en su vida", siguió anticipando que si bien hoy elige no exponerlo algún día podría revelar las intimidades más escandalosas de la China Suárez.

Nora Colosimo habló del olor de la China Suárez

Semanas antes, Nora Colosimo hundió a la China Suárez en medio de las polémicas y acusaciones tras el robo a la casa de Wanda en Milán.

En comunicación con BONDI, Nora Colosimo habló por primera vez del vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, recordando las declaraciones del futbolista sobre la actriz.

“Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?“, lanzó indignada. “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, expresó contundente.

Fue Wanda Nara quien tras el primer encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez en París aseguró que el futbolista le confesó que no pudo intimar por el aroma de la China.

Nora Colosimo habló del video privado de sus nietas discutiendo con Wanda Nara y llorando

Nora Colosimo habló en Primicias Ya y defendió su actitud en el video. "Mis nietas llegaron en estado de shock, hice lo que me nació como abuela diciendo qué te pasó qué te dijeron, qué te hicieron", arrancó.

"Que cada uno le dé el contexto que quiera darle, la verdad la sabemos nosotras... El resto no lo puedo contar porque es lo que las nenas dijeron", siguió sobre el motivo de la angustia de las pequeñas. Además, Nora aseguró que Wanda grabó el episodio por recomendación para mostrar el estado de sus herederas.