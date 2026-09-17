Nora Colosimo sobre la foto de la China Suárez en bikini: "Dejate de joder, están mis nietas enfermas adentro"

La China Suárez se mostró tomando sol y la acusaron de descuidar a las hijas de Mauro Icardi.

"¿Era neesario que salga a refregarle esto a Wanda Nara?. Si las nenas están enfermas no las dejas encerradas en la casa y te vas a la pileta justo hoy que Wanda está con el programa. Está mujer es una provocadora desde el día uno", siguió asegurando que no fue casual el posteo de la China Suárez en este día.

Nora Colosimo dijo que la China es mala palabra

Una vez más, la madre de Wanda Nara, no ocultó su desprecio hacia la China Suárez y su accionar en el romance con Mauro Icardi.

"La China es una mala palabra, me duele, me toco lo que más amo en la tierra que son mis hija y mis nietas", arrancó cuando le preguntaron por la actriz.

"Yo sé cosas que ustedes no saben... no le deseo a ninguna de ustedes una de esas mujeres en su vida", siguió anticipando que si bien hoy elige no exponerlo algún día podría revelar las intimidades más escandalosas de la China Suárez.

Nora Colosimo habló del olor de la China Suárez

Semanas antes, Nora Colosimo hundió a la China Suárez en medio de las polémicas y acusaciones tras el robo a la casa de Wanda en Milán.

En comunicación con BONDI, Nora Colosimo habló por primera vez del vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, recordando las declaraciones del futbolista sobre la actriz.

“Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?“, lanzó indignada. “La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, expresó contundente.

Fue Wanda Nara quien tras el primer encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez en París aseguró que el futbolista le confesó que no pudo intimar por el aroma de la China.