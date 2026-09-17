Tras su comentado distanciamiento público y en medio de un difícil presente familiar Tini Stoessel se habría amigado con Emilia Mernes y hasta la habría invitado a su casamiento con Rodrigo de Paul.
¡Bombazo! Aseguran que Tini Stoessel invitará a Emilia Mernes a su casamiento
En LAM revelaron la lista de invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. ¿Qué pasó con Emilia Mernes?
En LAM, Pilar Smith reveló la lista de famosos invitados a la boda que se celebrará en diciembre y fue contundente. "Emilia Mernes y Duki están invitados", dijo.
"Emilia y Tini se pidieron disculpas, hablaron. Ahora Emilia Mernes sigue a Tini Stoessel y a Rodrigo de Paul y es inminente que Tini vuelva a seguir a Emilia", aseguró.
"Tuvieron una charla y está todo arreglado", siguió aunque Tini Stoessel no invitaría a Lizardo Ponce, amigo tanto de Tini como Emilia.
Qué pasó entre Tini Stoessel y Emilia Mernes
Luego de que salieran rumores sobre Emilia Mernes y Rodrigo de Paul, Yanina Latorre reveló por primera vez el verdadero motivo de la pelea entre la cantante y Tini Stoessel.
Días atras, el periodista Gustavo Méndez aseguró que Emilia Mernes habría querido besar a Rodrigo de Paul durante una fiesta.
En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre confirmó que no hubo un hombre involucrado en el distanciamiento de Tini Stoessel y Emilia Mernes.
"No compartieron ningún hombre lo de los bailarines rebalsó el vaso, arrancó. La ultimaz vez que se presentó Tini en Vélez fue invitada Emilia y explotó todo en los ensayos"
"Tini vio algo que no se esperaba porque le habían mentido. Es muy delicado, despues Emilia medio que resolvió las cosas. Ella sabía que a Tini le molestaba lo que hizo porque ella ya se lo había dicho antes", agregó sin querer ahondar en lo sucedido.
En pocas palabras
- Reconciliación: Tini Stoessel y Emilia Mernes habrían limado asperezas y se reencontraron tras conflictos.
- Invitación clave: Emilia Mernes y Duki estarían invitados a la boda de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul.
- Detalles del conflicto: El distanciamiento se originó por un malentendido relacionado con bailarines, no por un hombre.