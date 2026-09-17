¡Bombazo! Aseguran que Tini Stoessel invitará a Emilia Mernes a su casamiento

"Tuvieron una charla y está todo arreglado", siguió aunque Tini Stoessel no invitaría a Lizardo Ponce, amigo tanto de Tini como Emilia.

Qué pasó entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Luego de que salieran rumores sobre Emilia Mernes y Rodrigo de Paul, Yanina Latorre reveló por primera vez el verdadero motivo de la pelea entre la cantante y Tini Stoessel.

Días atras, el periodista Gustavo Méndez aseguró que Emilia Mernes habría querido besar a Rodrigo de Paul durante una fiesta.

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre confirmó que no hubo un hombre involucrado en el distanciamiento de Tini Stoessel y Emilia Mernes.

"No compartieron ningún hombre lo de los bailarines rebalsó el vaso, arrancó. La ultimaz vez que se presentó Tini en Vélez fue invitada Emilia y explotó todo en los ensayos"

"Tini vio algo que no se esperaba porque le habían mentido. Es muy delicado, despues Emilia medio que resolvió las cosas. Ella sabía que a Tini le molestaba lo que hizo porque ella ya se lo había dicho antes", agregó sin querer ahondar en lo sucedido.