Revelan quién hizo trascender los gastos de los padres de Tini Stoessel: ¿hubo traición?

"Fue Tini, fue el entorno de Tini el que hizo trascender lo de las tarjetas", dijo en SQP mientras que se confirmó que Alejandro Stoessel quiere llevar a la justicia a Pepe Ochoa por haber dado la información de sus gastos.

Yanina Latorre criticó la actitud de la madre de Tini Stoessel con la prensa

Ex amiga de Muzlera, Yanina Latorre fue letal con su accionar. "Es un gran error de Mariana haber estado tan seria, tan antipática. Era su oportunidad de aclarar que ellos no son mala gente, que no son chorros", arrancó.

"Puede decir estoy mal, estoy angustiada y la gente no va a empatizar porque tiene muy mala cara, muy maleducada, el chico está trabajando, nunca para...", siguió sobre el accionar de Muzlera que causó indignación y recibió una ola de críticas y cuestionamientos.

Los gastos de Mariana Muzlera en medio de la pelea con Tini Stoessel

En LAM, Pepe Ochoa mostró una detallada lista de los gastos de Alejandro Stoessel, Fran Stoessel y Mariana Muzlera en sus tarjetas, siendo la mamá de Tini la más gastadora.

Según explicó el panelista, Mariana Muzlera gastó 10 millones de pesos en los últimos quince días invirtiendo hasta tres millones en un ventilador de techo de una exclusiva marca, entre otros objetos.

De acuerdo a la informacion obtenida por LAM, la progenitora de Tini Stoessel no solo adquirió un ventilador para su living sino también un rizador de pelo, un espejo de luz led para el baño, un bidet de lujo y hasta dos carteras Birkin de 600 mil pesos cada una que sacó en tres cuotas.