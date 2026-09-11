Yanina Latorre cruticó el accionar de Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, con el periodista de Intrusos que la esperaba en su llegada al aeropuerto de Ezeiza.
Revelan quién hizo trascender los gastos de los padres de Tini Stoessel: ¿hubo traición?
Yanina Latorre reveló cómo salió a la luz la información sobre las compras de Tini Stoessel en medio de su pelea
Muzlera regresó de Miami y fue recibida por el movilero que al preguntarle por su vínculo con Tini Stoessel y los rumores sobre lo sucedido, recibió un silencio absoluto como respuesta.
Tras haber tenido una relación cercana con la familia Stoessel, Yanina Latorre trató a Mariana Muzlera de maleducada y hasta reveló cómo se conoció la información de sus gastos los últimos días.
"Fue Tini, fue el entorno de Tini el que hizo trascender lo de las tarjetas", dijo en SQP mientras que se confirmó que Alejandro Stoessel quiere llevar a la justicia a Pepe Ochoa por haber dado la información de sus gastos.
Yanina Latorre criticó la actitud de la madre de Tini Stoessel con la prensa
Ex amiga de Muzlera, Yanina Latorre fue letal con su accionar. "Es un gran error de Mariana haber estado tan seria, tan antipática. Era su oportunidad de aclarar que ellos no son mala gente, que no son chorros", arrancó.
"Puede decir estoy mal, estoy angustiada y la gente no va a empatizar porque tiene muy mala cara, muy maleducada, el chico está trabajando, nunca para...", siguió sobre el accionar de Muzlera que causó indignación y recibió una ola de críticas y cuestionamientos.
Los gastos de Mariana Muzlera en medio de la pelea con Tini Stoessel
En LAM, Pepe Ochoa mostró una detallada lista de los gastos de Alejandro Stoessel, Fran Stoessel y Mariana Muzlera en sus tarjetas, siendo la mamá de Tini la más gastadora.
Según explicó el panelista, Mariana Muzlera gastó 10 millones de pesos en los últimos quince días invirtiendo hasta tres millones en un ventilador de techo de una exclusiva marca, entre otros objetos.
De acuerdo a la informacion obtenida por LAM, la progenitora de Tini Stoessel no solo adquirió un ventilador para su living sino también un rizador de pelo, un espejo de luz led para el baño, un bidet de lujo y hasta dos carteras Birkin de 600 mil pesos cada una que sacó en tres cuotas.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Criticó duramente a Mariana Muzlera por su actitud con la prensa al regresar de Miami.
- Gastos familiares: Se reveló que Tini Stoessel o su entorno filtró información sobre los gastos de sus padres.
- Deudas y tarjetas: Mariana Muzlera gastó 10 millones de pesos en quince días, incluyendo objetos de lujo.