Revelaron quién fue el famoso que ayudó a Elina Costantini a empujar a Yanina Latorre

Elina Costantini y Joel Ledesma empujaron a Yanina Latorre.

El bailarín incluso habló en Intrusos y confirmó que hubo ciertos empujones "sin querer" pero desmintió a Yanina Latorre asegurando que la conductora no enfrentó a Elina por lo sucedido. "Yo hablé con Eli y me dijo que ese cara a cara con Yanina no fue verdad, Elina se retiró", dijo Ledesma.

Yanina Latorre hundió a Elina Costantini

Lejos de dejarlo ahí, la conductora fue por más. "Es la más odiada del mundo, es oscura y mala. Pero la gente le tiene miedo y yo la enfrenté", arrancó.

"Todos me llamaron para decir sos la voz del pueblo", siguió sobre los mensajes de apoyo que recibió por parte de gente cercana a Elina y vecinos indignados con la modelo.

Elina Costantini y Eduardo Costantini inseparables

El matrimonio consolida una historia de amor que ya lleva 7 años7 y una hija, Kahlo Milagro, quien nació en enero de 2025.

A lo largo de su vínculo, la pareja ha logrado sortear las miradas y cuestionamientos iniciales del entorno mediático referidos a la diferencia de edad teniendo en cuenta que se llevan 43 años.

Foto: redes sociales

Hoy por hoy se exhiben unidos y consolidados tanto en la gestión de sus ambiciosos emprendimientos artísticos y de moda como en la crianza compartida de su hijita. El empresario también es padre de María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo y Tomás, de su vínculo anterior con Teresa Costantini. Además, tiene a Gonzalo y Malena, de su relación con Gloria Fiorito.