Yanina Latorre redobló la apuesta contra Elina Fernández Costantini, mujer del empresario Eduardo Costantini, luego de contar el feroz cruce que tuvieron en una gala a beneficio.
Revelaron quién fue el famoso que ayudó a Elina Costantini a empujar a Yanina Latorre
Salió a la luz el cómplice de Elina Costantini durante su escándalo con Yanina Latorre. Los detalles
Según explicó Yanina Latorre, Elina Costantini no paró de empujarla durante el momento del baile por lo que decidió enfrentarla diciéndole de todo. "Me pegó fuerte dos veces como para asustarme, ahí vez lo groncha que es", dijo en SQP.
Además, la conductora reveló que Joel Ledesma, ex participante de Bailando por un Sueño, fue cómplice de Elina en los empujones que sucedieron en la pista de baile.
El bailarín incluso habló en Intrusos y confirmó que hubo ciertos empujones "sin querer" pero desmintió a Yanina Latorre asegurando que la conductora no enfrentó a Elina por lo sucedido. "Yo hablé con Eli y me dijo que ese cara a cara con Yanina no fue verdad, Elina se retiró", dijo Ledesma.
Yanina Latorre hundió a Elina Costantini
Lejos de dejarlo ahí, la conductora fue por más. "Es la más odiada del mundo, es oscura y mala. Pero la gente le tiene miedo y yo la enfrenté", arrancó.
"Todos me llamaron para decir sos la voz del pueblo", siguió sobre los mensajes de apoyo que recibió por parte de gente cercana a Elina y vecinos indignados con la modelo.
Elina Costantini y Eduardo Costantini inseparables
El matrimonio consolida una historia de amor que ya lleva 7 años7 y una hija, Kahlo Milagro, quien nació en enero de 2025.
A lo largo de su vínculo, la pareja ha logrado sortear las miradas y cuestionamientos iniciales del entorno mediático referidos a la diferencia de edad teniendo en cuenta que se llevan 43 años.
Hoy por hoy se exhiben unidos y consolidados tanto en la gestión de sus ambiciosos emprendimientos artísticos y de moda como en la crianza compartida de su hijita. El empresario también es padre de María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo y Tomás, de su vínculo anterior con Teresa Costantini. Además, tiene a Gonzalo y Malena, de su relación con Gloria Fiorito.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Dijo que Elina Fernández Costantini la empujó en una gala y la enfrentó.
- Joel Ledesma: Confesó que hubo empujones "sin querer" pero negó el cara a cara que afirmó Latorre.
- Elina Fernández: Fue definida por Latorre como "la más odiada del mundo", "oscura y mala".