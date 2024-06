La mendocina Elina Fernández y el empresario Eduardo Costantini anunciaron que esperan un hijo

►TE PUEDE INTERESAR: Eduardo Costantini tras su comentada boda: "Estoy muy feliz con Elina"

Elina y Eduardo Costantini.JPG A Elina y a Eduardo siempre se los ve sonrientes en las fotos.

"Estamos embarazados" contaron Elina y Eduardo Costantini

“Más que felices y emocionados de contarles que... estamos embarazados”, escribieron ambos en una publicación conjunta, en la que además mostraron la ecografía del bebé.

La modelo mendocina habló en repetidas ocasiones sobre sus ganas de ser madre. “Me encantaría quedarme embarazada, con una panza gigante que apenas me permita caminar hacia el altar”, había dicho la modelo a penas el año pasado. Ese día, su marido replicó: “Queremos quedarnos embarazados, tener un hijo”.

Días atrás, Elina se había mostrado reticente a confirmar las versiones que estuvieron circulando el último tiempo, esperando el momento oportuno para contarlo. Ahora, con la alegría absoluta de que eso que tanto deseaba está camino a concretarse, Pampita Ardohain, Laurencio Adot, Barby Franco, Evelyn Scheidl y Fabián Zita fueron algunas de las celebridades que se sumaron a la novedad dejando su saludo en forma de corazones, buenos deseos y emojis vinculados a la dulce espera.

Elina estuvo a punto de contar su embarazo en una reciente entrevista para Caras TV: “No podemos decirlo todavía, pero falta muy poco. Eduardo me va a reventar, va a haber una sorpresa más adelante, todavía no puedo decirlo”, dijo en diálogo con Héctor Maugeri, quien la felicitaba a pesar de que la modelo se negaba a reconocerlo, esperando la confirmación oficial, señaló la publicación Teleshow.

Fernández y Costantini se casaron en 2020 y, a pesar de algunos malos augurios relacionados con los 43 años de diferencia en edad, el vínculo se mantiene más que firme. Así lo aseguró el propio empresario recientemente, quien definió a Elina como “el amor de mi vida” a la vez en que manifestó públicamente sus deseos de volver a convertirse en padre. “Yo tengo siete hijos y nos encantaría tener uno con Elina”, dijo en diálogo con Luis Majul en la radio El Observador.

Costantini tiene siete hijos, 21 nietos y 4 bisnietos.

Elina Cosntatini.JPG La mendocina Elina Fernández.

Elina Fernández nació en Las Catitas, Santa Rosa, . Su primera experiencia como modelo fue a los 12 años, cuando sus padres la llevaron a un concurso de desfile en el Hotel Hyatt, donde presentabas sus creaciones renombrados diseñadores como Gabriel Lage, Laurencio Adot y Jorge Ibáñez. A los 19 se mudó a Capital Federal.

Según la empresaria, se la pasaba haciendo castings y hasta trabajó de recepcionista en una universidad para poder solventar sus gasto. Sin embargo, después pudo trabajar en el modelaje para el exterior en Chile, China y Tailandia.

Al empresario lo conoció el 2 de mayo de 2019 luego de que una tormenta le impidiera volver a su casa. Para hacer tiempo, Elina fue a Ninina, el café que está en el Malba (fundado y presidido por Costantini), hasta conseguir un taxi y el destino hizo que se sentara en una mesa en diagonal a la que Eduardo se suele sentar.

Un año después se casaron.