Yanina Latorre confirmó que Facundo Moyano y Candela Arizaga nunca se dejaron de ver y hay más mujeres

Candela Arizaga se fotografió desde el cuarto de hotel de Facundo Moyano y se pudrió todo.

En SQP, Yanina Latorre fue por más y dio más detalles que complican al sindicalista. "Ellos nunca se dejaron de ver, se encontraron cuatro o cinco veces y ella subió la foto para ver si alguna de las otras saltaba...Candela lo acompañó al sindicato", dijo sobre la exposición pública de la pareja.

Candela Arizaga furiosa con Facundo Moyano: la grabación privada que la enfureció

Facundo Moyano apareció en los medios y dio una serie de entrevistas para tratar de desmentir las acusaciones de agresión e imputaciones.

Además de asegurar que no hubo consumo de drogas, Facundo Moyano reveló que debió asistir a Candela por un paro cardíaco y le mostró a algunos periodistas el video que grabó de la modelo mientras tenía el supuesto ataque.

Según revelaron el jueves por la tarde en Primicias Ya, la actitud del sindicalista de mostrar ese material privado y de grabarla en ese estado habría provocado el enojo de Candela Arizaga.

"Ella está enojada con Moyano por todo lo que dijo en los medios, por haberla grabado, por haber mostrado esa grabación y por no haberla cuidado en nada. Ella siente que ella lo cuidó en todo y él la tiró a las fieras", explicó Marina Calabró sobre la decepción de la joven.

Candela Arizaga habló tras las entrevistas de Facundo Moyano y sorprendió mucho

En Primicias YA, el periodista Oliver Quiroz se comunicó con Candela Arizaga para consultarle sobre el raid mediático de Facundo Moyano y si estaba de acuerdo con los dichos del sindicalista. "Hola, estoy muy bien, gracias", le escribió la joven junto a un emoji de corazón color blanco.

Al insistirle y saber si quería hacer alguna aclaración sobre las revelaciones de Moyano, la modelo optó por el silencio emitiendo una respuesta escueta pero contundente. "Nada más que decir, gracias", cerró.