¡Urgente! Evangelina Anderson renunció al programa de Verónica Lozano: el tajante motivo

Además, Evangelina Anderson no se habría sentido cómoda con el lugar que tenía en el programa y los temas que se debatían día a día.

Evangelina Anderson llorando en los Premios Martín Fierro

En medio de las repercusiones por su encuentro con Ian Lucas en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026, Evangelina Anderson volvió a ser noticia por un dramático episodio.

Según trascendió, Evangelina Anderson evitó coincidir con Ian Lucas en la alfombra roja, pero se habría cruzado con César Carozza, su ex abogado y mejor amigo, con quien se distació después de años de amistad.

Fue Yanina Latorre quien dio detalles del sorpresivo encuentro y contó lo mal que reaccionó Evangelina Anderson ante la situación.

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Evangelina Anderson angustiada en los Martín Fierro.

"Evangelina Anderson lloró cuando vio a César Carozza (su ex amigo). No será mucho?", escribió Yanina Latorre en su cuenta de Instagram luego de que trascendiera que la rubia fue desplazada de la mesa de Wanda Nara donde sí estuvieron Ian Lucas y Sofía Gonet.

¿Qué pasó entre Evangelina Anderson e Ian Lucas?

Evangelina habló en Cortá por Lozano tras el descargo de Ian Lucas reconociendo el romance que tuvieron y la aparición de fotos comprometedoras en Sálvese Quien Pueda.

Angustiada, Evangelina Anderson reconoció que tras la viralización de las imágenes donde se los ve a los besos, tuvo una difícil charca con su hijo mayor.

“Hoy estuve hablando con mi hijo mayor... no está bueno. Eso no me hace sentir cómoda”, arrancó. “Me dijo: ‘mamá, ¿qué pasó?’ y yo tuve que explicarle algo que para mí es insignificante“, siguió quitándole importancia al descargo de Ian Lucas.

"Yo no lo busqué, porque yo siempre cuidé mucho a mi familia. Y no lloro por esto que es una pavada, es por todo lo que yo vengo cargando como mamá, y yo estoy sola con mis hijos resguardando su salud mental y emocional”, agregó Evangelina Anderson entre lágrimas.