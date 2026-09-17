Solange “Sol” Abraham se consagró campeona de Gran Hermano 2026: Generación Dorada dejando a Yipio en segundo lugar.
Sol Abraham ganó Gran Hermano: la sorprendente reacción de Yipio
Solange Abraham fue elegida por el público y los seguidores quedaron impactados con el descargo de Yipio
Tras escuchar el anuncio de Santiago del Moro, Solange Abraham explotó en gritos aunque los seguidores quedaron impactados con la reacción de Yipio, favorita de Andrea del Boca, Manu Iberó, La Maciel, Titi, Lola, entre otros ex participantes del reality.
“Estoy muy orgullosa y muy agradecida”, expresó luego de ser despedida por la voz de Gran Hermano. “Mi premio va por otro lado. Me llevo a toda esta gente que conocí en esta casa y que me hicieron la estadía mucho más amena”, dijo feliz por lo vivido.
“Yo ya gané. Aunque la ganadora es Sol y la felicito, me voy súper feliz y agradecida de esta casa. Me llevo absolutamente todo lo bueno...Muchas gracias. ¡Sean felices y sueñen grande! ¡Vamos, caraj..., la Yipioneta!”, siguió a pesar del conocido enfrentamiento y mala relación que tuvo con Solange durante toda la edición y los seis meses de convivencia.
El ataque de nervios de Yipio por la salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano
Andrea del Boca abandonó Gran Hermano 2026: Generación Dorada por tercera vez y sus compañeros más cercanos quedaron devastados.
Tras la sorpresa que generó la salida de Andrea del Boca una de las más afectadas fue Yipio, quien fue la aliada de la actriz durante todo el certamen.
Al ver como Andrea del Boca traspasaba la puerta del jardín, Yipio no pudo contener sus emociones y tuvo un ataque de llanto. "Quiero ver a mi mamá", dijo mientras Manu trababa de calmarla y la ayudaba a sentarse para tranquilizarse.
Durante la tarde fue Andrea del Boca quien tuvo una impactante crisis de nervios y terminó llorando y a los gritos generando preocupación en los espectadores.
En pocas palabras
- Sol Abraham: Se consagró campeona de Gran Hermano 2026: Generación Dorada.
- Reacción de Yipio: A pesar de no ganar, expresó orgullo y gratitud por la experiencia.
- Despedida de Andrea del Boca: Su salida generó un fuerte llanto y crisis nerviosa en Yipio.