Sol Abraham ganó Gran Hermano: la sorprendente reacción de Yipio

“Yo ya gané. Aunque la ganadora es Sol y la felicito, me voy súper feliz y agradecida de esta casa. Me llevo absolutamente todo lo bueno...Muchas gracias. ¡Sean felices y sueñen grande! ¡Vamos, caraj..., la Yipioneta!”, siguió a pesar del conocido enfrentamiento y mala relación que tuvo con Solange durante toda la edición y los seis meses de convivencia.

El ataque de nervios de Yipio por la salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano

Andrea del Boca abandonó Gran Hermano 2026: Generación Dorada por tercera vez y sus compañeros más cercanos quedaron devastados.

Tras la sorpresa que generó la salida de Andrea del Boca una de las más afectadas fue Yipio, quien fue la aliada de la actriz durante todo el certamen.

Al ver como Andrea del Boca traspasaba la puerta del jardín, Yipio no pudo contener sus emociones y tuvo un ataque de llanto. "Quiero ver a mi mamá", dijo mientras Manu trababa de calmarla y la ayudaba a sentarse para tranquilizarse.

El llanto de Yipio tras la salida de Andrea del Boca.

Durante la tarde fue Andrea del Boca quien tuvo una impactante crisis de nervios y terminó llorando y a los gritos generando preocupación en los espectadores.