¡Bombazo! Mauro Icardi y la China Suárez se mudarían a Grecia

En cuanto a María Eugenia China Suárez y sus 3 hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, también vivirán en el país que decida Mauro Icardi.

Mauro Icardi no cumplió y enfureció a Wanda Nara

El jueves por la noche, Nora Colosimo regresó a LAM anunció con bombos y platillos un acuerdo entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Feliz, Nora Colosimo confirmó que Mauro Icardi se reencontraría con sus hijas Francesca e Isabella tras pasar dos meses distanciados.

Las hijas de Wanda Nara se quedaron a dormir en la casa de Mauro Icardi y la China Suárez y, el viernes por la mañana, el futbolista decidió no mandar a sus hijas al colegio.

Según revelaron las niñas junto a los hijos de la China Suárez se quedaron jugando hasta la madrugada y se quedaron descansando en su casa generando la furia de Wanda Nara que habría presentado un escrito en la justicia.