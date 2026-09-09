En medio de la incertidumbre por su futuro futbolístico tras el cierre de mercado de pases en Europa, Mauro Icardi y la China Suárez podrían mudarse a Grecia.
¡Bombazo! Mauro Icardi y la China Suárez se mudarían a Grecia
Revelaron cuáles serían las propuestas que recibió Mauro Icardi y que cambiarían su vida con la China Suárez
Según reveló Gustavo Mendez, periodista cercano a la China Suárez, Mauro Icardi recibió propuestas de dos equipos griegos y dos clubs italiano. "OLYMPIACOS FC. Uno de los grandes clubes de la liga griega, quien se encuentra tercero en el campeonato, y compite en torneos continentales, le ofreció a su representante Elio Pino, un buen contrato", arrancó.
"PAOK SALONICA FC. Otro club de la liga griega presiona para sumar a Icardi, aunque no es un equipo tan grande de la liga, tiene dinero, y buen plantel y PARMA. El club italiano aparece como otro candidato a sumar a Mauro Icardi. El ex equipo donde brilló Hernán Crespo, está en los últimos puestos de la Serie A y necesita reforzar su plantilla", siguió en su cuenta de instagram.
En cuanto a María Eugenia China Suárez y sus 3 hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, también vivirán en el país que decida Mauro Icardi.
Mauro Icardi no cumplió y enfureció a Wanda Nara
El jueves por la noche, Nora Colosimo regresó a LAM anunció con bombos y platillos un acuerdo entre Wanda Nara y Mauro Icardi.
Feliz, Nora Colosimo confirmó que Mauro Icardi se reencontraría con sus hijas Francesca e Isabella tras pasar dos meses distanciados.
Las hijas de Wanda Nara se quedaron a dormir en la casa de Mauro Icardi y la China Suárez y, el viernes por la mañana, el futbolista decidió no mandar a sus hijas al colegio.
Según revelaron las niñas junto a los hijos de la China Suárez se quedaron jugando hasta la madrugada y se quedaron descansando en su casa generando la furia de Wanda Nara que habría presentado un escrito en la justicia.
En pocas palabras
- Futuro futbolístico: Mauro Icardi podría mudarse a Grecia o Italia con propuestas de Olympiacos, PAOK y Parma.
- Contexto familiar: La China Suárez y sus tres hijos acompañarían a Icardi en su nueva residencia.
- Conflictos familiares: Un desacuerdo entre Icardi y Wanda Nara surgió por el tiempo de estadía de sus hijas.