¡Urgente! Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a un acuerdo: "Ella lo convenció"

"Estoy orgullosa de mis nietas", dijo Nora elogiando la actitud de las niñas de dejar de lado sus diferencias y reencontrarse con su progenitor.

Nora Colosimo defendió a Wanda Nara y hundió a la China Suárez

Una vez más, la madre de Wanda Nara, no ocultó su desprecio hacia la China Suárez y su accionar en el romance con Mauro Icardi.

"La China es una mala palabra, me duele, me toco lo que más amo en la tierra que son mis hija y mis nietas", arrancó cuando le preguntaron por la actriz.

"Yo sé cosas que ustedes no saben... no le deseo a ninguna de ustedes una de esas mujeres en su vida", siguió anticipando que si bien hoy elige no exponerlo algún día podría revelar las intimidades más escandalosas de la China Suárez.

Wanda Nara contra las cuerdas por la salud mental de sus hijas: el pedido de Mauro Icardi

Mauro Icardi y sus abogadas presentaron una medida cautelar para que las hijas que comparte con la empresaria asistan a terapia de manera presencial y no virtual, como venían haciendo hasta ahora.

En los documentos presentados por el periodista se sostiene que la modalidad por videollamada “no resulta la más adecuada para garantizar un abordaje terapéutico eficaz y la privacidad de ese espacio”.

Por este motivo, el juez Adrián Hagopián intimó a Wanda Nara a que arbitre los medios necesarios para que las niñas concurran personalmente a las sesiones para que de esta forma no haya terceros que puedan interferir en sus dichos y respuestas.