¡Escándalo! Florencia Peña y su hijo extorsionados por una compañerita: estallaron su tarjeta de crédito

Despúes de lo sucedido se hicieron dos allanamietos en la casa de la joven, se llevaron computadora y celulares con la información que se obtuvo se inició una causa penal. La familia decidió aceptar su delito de estafa y extorsión para no ir a juicio.

Florencia Peña habló de su vínculo con Marley

Florencia Peña volvió a mostrarse públicamente y habló por primera vez de los rumores sobre su juicio a Nicolás Occhiato y su supuesto enojo con Marley.

Luego de ser desvinculada de Luzu TV por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Florencia Peña confirmó que no iniciará acciones contra Occhiato.

Además, Florencia Peña aseguró que no esta enojada y distanciada de Marley, a pesar de que el conductor no salió a defenderla públicamente. "Con Marley siempre estuvo todo bien, él no es como yo. Estuvo mucho conmigo, no fue en ningún momento un tema para mí que el no saliera publicamente", dijo en comunicación con Yanina Latorre.

"Marley es alemán, se maneja como un alemanote", siguió Florencia Peña quien explicó que esá en comunicación constante con Alejandro e incluso confesó que existe la posibilidad de regresar con su programa a Luzu TV.