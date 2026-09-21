Florencia Peña y su hijo Juan Otero quedaron involucrados en un escandaloso episodio de amenazas y extorsión con la mejor amiga del joven.
¡Escándalo! Florencia Peña y su hijo extorsionados por una compañerita: estallaron su tarjeta de crédito
Florencia Peña involucrada en un nuevo escándalo: amenazas, extorsión y estafa. Todos los detalles
Según revelaron en LAM, hace tres años Florencia Peña encontró gastos exorbitantes en su tarjeta de crédito que tras hablar con su hijo Juan Otero, se enteró eran hechos por su compañera Candela de 17 años y su madre.
"Cuando Flor pregunta, Juan le dice que Candela y su mamá lo tienen amenazado y lo extorsionan con contar una situación en los medios. Esta chica le hacía todas las compras y la madre lo amenazaba y extorsionaba", explicó Pepe Ochoa. "Juan tenía 14 años y Candela 17. La madre la mandó a hacer todo esto, lo extorsionaban en persona y le decían que si le decía a Florencia Peña que estaban gastando iban a ir a los programas", siguió sobre el drama que vivieron Juano Otero y Florencia.
Despúes de lo sucedido se hicieron dos allanamietos en la casa de la joven, se llevaron computadora y celulares con la información que se obtuvo se inició una causa penal. La familia decidió aceptar su delito de estafa y extorsión para no ir a juicio.
Florencia Peña habló de su vínculo con Marley
Florencia Peña volvió a mostrarse públicamente y habló por primera vez de los rumores sobre su juicio a Nicolás Occhiato y su supuesto enojo con Marley.
Luego de ser desvinculada de Luzu TV por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Florencia Peña confirmó que no iniciará acciones contra Occhiato.
Además, Florencia Peña aseguró que no esta enojada y distanciada de Marley, a pesar de que el conductor no salió a defenderla públicamente. "Con Marley siempre estuvo todo bien, él no es como yo. Estuvo mucho conmigo, no fue en ningún momento un tema para mí que el no saliera publicamente", dijo en comunicación con Yanina Latorre.
"Marley es alemán, se maneja como un alemanote", siguió Florencia Peña quien explicó que esá en comunicación constante con Alejandro e incluso confesó que existe la posibilidad de regresar con su programa a Luzu TV.
En pocas palabras
- Florencia Peña: La actriz y su hijo Juan Otero fueron víctimas de extorsión y estafa.
- Modus operandi: Una compañera de 17 años y su madre gastaron miles de pesos en tarjetas de crédito bajo amenazas.
- Consecuencias: La familia de la menor aceptó el delito de estafa y extorsión para evitar un juicio penal.