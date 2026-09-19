Se supo qué miembros de la familia fueron invitados por Tini Stoessel y Rodirgo de Paul a su casamiento

No hay certezas si su hermano Fran Stoessel formrá parte de los invitados aunque Gonzalo De Paul, hermano de Rodrigo, será el maestro de ceremonias por el fuerte vínculo que tiene con la cantante y el futbolista.

Cómo sera la mega fiesta de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Yanina Latorre contó cómo será la mega celebración que contará con una mega producción, escenografía y súper decoración.

"Va a durar entre tres o cuatro días. Tini Stoessel va a estar en una casa, Rodrigo de Paul en otra, los amigos de Rodrigo ocuparán otra y las amigas de Tini también. La noche previa habrá una cena especial entre Tini y sus amigas y habrá sorpresas", arrancó Yanina Latorre. "La ceremonia de la tarde va a ser muy íntima y a la noche van a llegar los demás invitados", siguió.

"El evento lo escribió Tini Stoessel como escribió Futtra. La fiesta se va a basar en en tres pelíulas importantes para Tini y De Paul. Una va a representar el casamiento, vos vas a entrar por un tunel y te va a llevar a ese lugar", siguió sobre la temática de la fiesta en la que los invitados no podrán llevar celulares.

Entre los famosos invitados, la conductora confirmó a María Becerra, Nicki Nicole, Lali Espósito, Paulo Dybala, entre otros.