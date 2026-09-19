Mientras siguen saliendo a la luz escandalosos detalles de la interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres, se conoció la lista de invitados al casamiento de canatante con Rodrigo de Paul.
Se supo qué miembros de la familia fueron invitados por Tini Stoessel y Rodirgo de Paul a su casamiento
En medio de la interna familiar salió a la luz los familiares que estarán presentes en la boda de Tini Stoessel
Si bien no habrá un civil legal, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul celebrarán su amor con una mega fiesta de cuatro días en el Haras Doc.
En cuanto a los familiares de la pareja que estarán presentes en la íntima celebración del 19 de diciembre, Yanina Latorre confirmó que la cantante decidió no invitar a sus padres Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.
No hay certezas si su hermano Fran Stoessel formrá parte de los invitados aunque Gonzalo De Paul, hermano de Rodrigo, será el maestro de ceremonias por el fuerte vínculo que tiene con la cantante y el futbolista.
Cómo sera la mega fiesta de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Yanina Latorre contó cómo será la mega celebración que contará con una mega producción, escenografía y súper decoración.
"Va a durar entre tres o cuatro días. Tini Stoessel va a estar en una casa, Rodrigo de Paul en otra, los amigos de Rodrigo ocuparán otra y las amigas de Tini también. La noche previa habrá una cena especial entre Tini y sus amigas y habrá sorpresas", arrancó Yanina Latorre. "La ceremonia de la tarde va a ser muy íntima y a la noche van a llegar los demás invitados", siguió.
"El evento lo escribió Tini Stoessel como escribió Futtra. La fiesta se va a basar en en tres pelíulas importantes para Tini y De Paul. Una va a representar el casamiento, vos vas a entrar por un tunel y te va a llevar a ese lugar", siguió sobre la temática de la fiesta en la que los invitados no podrán llevar celulares.
Entre los famosos invitados, la conductora confirmó a María Becerra, Nicki Nicole, Lali Espósito, Paulo Dybala, entre otros.
En pocas palabras
- Casamiento Íntimo: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul celebrarán su amor con una mega fiesta de cuatro días, excluyendo a los padres de la cantante.
- Detalles de la Fiesta: El evento, sin registro civil, incluirá cuatro días de celebración en el Haras Doc con temáticas cinematográficas y sin celulares.
- Invitados Destacados: Se confirmó la asistencia de figuras como María Becerra, Nicki Nicole, Lali Espósito y Paulo Dybala, mientras que el hermano de Rodrigo será el maestro de ceremonias.