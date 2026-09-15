Ángel de Brito reveló la reacción de Wanda Nara al enterarse que Telefé echó a L-Gante de Masterchef

Wanda Nara furiosa por la salida de L-Gante de Masterchef.

Además desmintió que haya sido por un asupuesta recaída en sus adicciones. "No fue por drogas, el último problema fue la foto. Fue Wanda Nara la que lo quería en el programa ella rompió para que estuviera y lo aceptaron porque les pareció bueno el show", siguió sobre el motivo por el que Telefé decidió sumarlo al reality.

La denuncia contra L-Gante

Tras la confirmación de la salida de L-Gante de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, el cantante fue denunciado por una vecina de General Rodríguez.

Según reveló Ángel de Brito una joven de 23 años denunció a L-Gante y varias personas que la amenazaron a bordo de una camioneta portando armas de fuego para que abandone el predio en el que está viviendo.

"Esto fue hace dos semanas. Primero el tío de L-Gante se acerca a la casa de esta mujer y los obliga a abandonarla alegando que era del cantante. A los días apareció el joven con su banda para que se vayan", explicó Pepe Ochoa.

"Ya se hicieron tres allanamiento, dos en el country Terra vista donde vive lgante y me dicen que están allanando su casa en este momento, entiendo que están buscando el arma", siguió sobre la investigación que se está desarrollando.