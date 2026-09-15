En medio de las repercusiones por la denuncia contra L-Gante y los allanamientos que hubieron en su casa, Ángel de Brito reveló cómo reaccionó Wanda Nara luego de que anunciaran que el cantante no participará en Masterchef Celebrity.
Ángel de Brito reveló la reacción de Wanda Nara al enterarse que Telefé echó a L-Gante de Masterchef
Ángel de Brito dio más detalles de la escandalosa salida de L-Gante de Masterchef y qué dijo Wanda Nara
Si bien hubieron versiones que aseguraban que había sido L-Gante el decidió dar un paso al costado por problemas en su agenda, De Brito confirmó que fue el canal quien lo despidió y Wanda Nara se enojó.
"A L-Gante lo bajó Telefé. Wanda se quejó, quería que lo retengan pero no fue solo por el tema de las armas. L-Gante les plantó la foto, no le contesta a los productores, no está apto para estar en un programa que tiene muchas horas de grabacion y otros compromisos", arrancó.
Además desmintió que haya sido por un asupuesta recaída en sus adicciones. "No fue por drogas, el último problema fue la foto. Fue Wanda Nara la que lo quería en el programa ella rompió para que estuviera y lo aceptaron porque les pareció bueno el show", siguió sobre el motivo por el que Telefé decidió sumarlo al reality.
La denuncia contra L-Gante
Tras la confirmación de la salida de L-Gante de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, el cantante fue denunciado por una vecina de General Rodríguez.
Según reveló Ángel de Brito una joven de 23 años denunció a L-Gante y varias personas que la amenazaron a bordo de una camioneta portando armas de fuego para que abandone el predio en el que está viviendo.
"Esto fue hace dos semanas. Primero el tío de L-Gante se acerca a la casa de esta mujer y los obliga a abandonarla alegando que era del cantante. A los días apareció el joven con su banda para que se vayan", explicó Pepe Ochoa.
"Ya se hicieron tres allanamiento, dos en el country Terra vista donde vive lgante y me dicen que están allanando su casa en este momento, entiendo que están buscando el arma", siguió sobre la investigación que se está desarrollando.
En pocas palabras
- Salida de L-Gante: Telefé desvinculó al cantante de Masterchef Celebrity.
- Reacción de Wanda Nara: La mediática se enojó y pidió su reincorporación.
- Motivos de la baja: El canal argumentó problemas de agenda y falta de respuesta del artista.