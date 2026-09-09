A días del inicio de las grabaciones de Masterchef Celebrity, Wanda Nara se tomó unos días de vacaciones y viajó al sur argentino con amigos.
Escracharon a Wanda Nara esquiando en Bariloche: "¡Salió de la escuelita!"
Explosión en las redes sociales por el video de Wanda Nara mostrando sus dotes en la nieve. Los detalles
Fiel a su estilo, desde allí Wanda Nara no ha parado de publicar fotos y videos mostrando los detalles de su estadía aunque ha sido un video captado por un usuario el que se hizo viral.
Fue la cuenta del Ejército de Lam la que publicó la grabación que muestra a Wanda Nara despleglando sus dotes para el sky mientras baja por una montaña con una peculiar posición.
"Mientras Mauro busca club wanda esquia en cuña en la montaña", escribieron junto al video que se llenó de comentarios criticando a la rubia. "¿Eso es esquiar?", "Parece que salió de la escuelita", "Pobres esquíes", fueron algunos de los mensajes que recibió.
Qué hizo Mauro Icardi al reencontrarse con sus hijas que enfureció a Wanda Nara
El jueves por la noche, Nora Colosimo regresó a LAM anunció con bombos y platillos un acuerdo entre Wanda Nara y Mauro Icardi.
Feliz, Nora Colosimo confirmó que Mauro Icardi se reencontraría con sus hijas Francesca e Isabella tras pasar dos meses distanciados.
Las hijas de Wanda Nara se quedaron a dormir en la casa de Mauro Icardi y la China Suárez y, el viernes por la mañana, el futbolista decidió no mandar a sus hijas al colegio.
Según revelaron las niñas junto a los hijos de la China Suárez se quedaron jugando hasta la madrugada y se quedaron descansando en su casa generando la furia de Wanda Nara que habría presentado un escrito en la justicia.
Wanda Nara y L-Gante juntos
Tras su viaje a Europa, Wanda Nara regresó al país y tuvo un inesperado encuentro con su ex novio L-Gante, según revelaron en LAM.
Ángel de Brito confirmó que Wanda Nara y L-Gante pasaron la tarde juntos en la mansión del cantante en General Rodríguez.
Fueron los vecinos quienes tomaron fotos de la camioneta de Wanda Nara estacionado afuera de la propiedad y luego la rubia redobló la apuesta.
A días del estreno de Masterchef Celebrity donde participará L-Gante, Wanda Nara subió una selfie dejando ver parte del cuerpo del artista y su usual loo de cadenas de oro.