El famoso mendocino que reemplazará a L-Gante en Masterchef Celebrity

Mike Amigorena fue elegido para ocupar el lugar de L-Gante en Masterchef Celebrity.

De esta forma se sumaría al programa en el que también estarán famosos como Luck Ra, Karina Mazzoco, Martita Fort, Julieta Nair Calvo, Juli Poggio, Edith Hermida, Morena Beltrán, Grego Rosello, Alejandro Lerner, entre otros.

Cómo fue el encuentro secreto entre L-Gante y Wanda Nara

Días atrás, Wanda Nara regresó al país de su viaje a Europa y tuvo un inesperado encuentro con su ex novio L-Gante, según revelaron en LAM.

Ángel de Brito confirmó que Wanda Nara y L-Gante pasaron la tarde juntos en la mansión del cantante en General Rodríguez y hasta la misma Wanda Nara subió una selfie dejando ver parte del cuerpo del artista y su usual look de cadenas de oro.

Ahora, Yanina Latorre fue por más y confirmó que hubo contacto físico. "Wanda Nara y L-Gante pernoctaron", arrancó en Sálvese Quien Pueda.

"Hace dos semanas Wanda Nara volvió a ver el cuerpo desnudo de L-Gante... con Martín Migueles van y vienen", siguió sobre el vínculo de la rubia con el ex socio de Piccirillo.

Qué pasó entre L-Gante y la ex secretaria de Wanda Nara

En Pasó en América, Martín Salwe se comunicó con alguien muy cercano a Wanda Nara quien reveló que el enfrentamiento entre Wanda Nara y su asistente comenzó durante la fiesta de cumpleaños de la rubia en la que también estaba L-Gante.

"Comenzó en la pileta", arrancó el periodista haciendo referencia al alocado festejo de Wanda y L-Gante. Luli quiso tomar el fruto prohibido", leyó Martín Salwe sobre la actitud que habrá tenido Luli Oliver con el cantante en frente de Wanda Nara.