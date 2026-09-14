Yanina Latorre confirmó que L-Gante fue despedido de Masterchef: "No fue por las adicciones"

"L-Gante no fue a la foto oficial, por eso deciden sacarlo... Fue el mansoeo y la manera de contestar", siguió sobre la actitud del artista que enojó a Telefé.

El fogoso encuentro entre Wanda Nara y L-Gante

Días atrás, Wanda Nara regresó al país de su viaje a Europa y tuvo un inesperado encuentro con su ex novio L-Gante, según revelaron en LAM.

Ángel de Brito confirmó que Wanda Nara y L-Gante pasaron la tarde juntos en la mansión del cantante en General Rodríguez y hasta la misma Wanda Nara subió una selfie dejando ver parte del cuerpo del artista y su usual look de cadenas de oro.

Ahora, Yanina Latorre fue por más y confirmó que hubo contacto físico. "Wanda Nara y L-Gante pernoctaron", arrancó en Sálvese Quien Pueda.

"Hace dos semanas Wanda Nara volvió a ver el cuerpo desnudo de L-Gante... con Martín Migueles van y vienen", siguió sobre el vínculo de la rubia con el ex socio de Piccirillo.

L-Gante habló de Candela Arizaga

L-Gante rompió el silencio en medio de todas las repercusiones por la detención de Facundo Moyano, detenido bajo los cargos provisorios de lesiones y privación ilegítima de la libertad tras un confuso episodio ocurrido con su novia Candela Arizaga de 23 años.

En SQP, Majo Martino se comunció con L-Gante que mantuvo una relación amorosa con Candela Arizaga y el cantante fue contundente con su descripción de la joven.

"Estuve viendo un poco de todo lo que pasó ahí. La verdad, no sé de qué vale mi palabra en este caso", comenzó diciendo en un mensaje de audio.

"Pero yo que la conozco a Cande, es una chica muy buena, muy lúcida. Su rutina era el gimnasio y comer sano y vida sana", destacó Elían Valenzuela luego de que trascendiera que Candela estaba bajo efecto de las drogas.