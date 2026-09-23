La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a mostrarse tras su video manejando

En la Posta del Espectáculo, Gustavo Méndez, dio más datos y habló de las sospechas de Mauro Icardi tras las medidas públicas que tomó el ministerio. "Mauro duda de un topo y de un empuje para que esto haya sucedido. Duda que el ministerio lo haya hecho de oficio", dijo tras el feroz descargo de Icardi por haber sido inhabilitado y acusando al Ministerio de querer hacer show.

La reacción de Wanda Nara al video de la China Suárez y Mauro Icardi

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara fue por todo y a través de su cuenta de X reaccionó a un explosivo mensaje de una usuaria cuestionando a la pareja y a las abogadas de Mauro Icardi.

El posteo de Wanda Nara tras la inhabilitación para manejar a Mauro Icardi.

"Cuando salen las abogadas del manicero a decir que van a denunciar a Wanda por arruinar su carrera y la moncha se manda sus videos cagándola... Lara pirada y Elba mechera se deben estar depilando la almeja con las uñas", escribió y Wanda acompañó con dos emojis de sorpresa generando todo un terremoto de reacciones en las redes.