Tras el polémico video que grabó la China Suárez sacando su cuerpo por la ventana del auto de Mauro Icardi mientras paseaban por las calles del country donde viven, la actriz volvió a las redes.
La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a mostrarse tras su video manejando
La China Suárez y Mauro Icardi reaparecieron tras el escandaloso cruce con el Ministerio de Transporte
A través de su cuenta de Instagram, la China Suárez publicó una serie de fotos compartiendo cómo fue su día junto a sus hijos y aprovechó para mostrarse con Mauro Icardi demostrando que siguen más inseparables que nunca, incluso en medio de las críticas y repudio que generó su video.
Debido a la grabación que hizo la China Suárez donde se ve al jugador manejando sin cinturón de seguridad, el Ministerio de Transporte tomó cartas en el asunto inhabilitando a Mauro Icardi para manejar por tener su licencia vencida.
En la Posta del Espectáculo, Gustavo Méndez, dio más datos y habló de las sospechas de Mauro Icardi tras las medidas públicas que tomó el ministerio. "Mauro duda de un topo y de un empuje para que esto haya sucedido. Duda que el ministerio lo haya hecho de oficio", dijo tras el feroz descargo de Icardi por haber sido inhabilitado y acusando al Ministerio de querer hacer show.
La reacción de Wanda Nara al video de la China Suárez y Mauro Icardi
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara fue por todo y a través de su cuenta de X reaccionó a un explosivo mensaje de una usuaria cuestionando a la pareja y a las abogadas de Mauro Icardi.
"Cuando salen las abogadas del manicero a decir que van a denunciar a Wanda por arruinar su carrera y la moncha se manda sus videos cagándola... Lara pirada y Elba mechera se deben estar depilando la almeja con las uñas", escribió y Wanda acompañó con dos emojis de sorpresa generando todo un terremoto de reacciones en las redes.
En pocas palabras
- China Suárez y Mauro Icardi: Reaparecieron juntos tras la polémica por un video manejando sin cinturón.
- Medidas ministeriales: El Ministerio de Transporte inhabilitó a Mauro Icardi por licencia vencida tras el escandaloso video.
- Reacción de Wanda Nara: Respondió indirectamente en redes sociales a un mensaje crítico sobre la pareja.