En medio de la polémica por el video donde se los ve paseando en auto sin cinturón y con el cuerpo saliendo por la ventana, la China Suárez y Mauro Icardi estarían por dar un paso más en su relación.
¡Urgente! La China Suárez y Mauro Icardi fueron vistos buscando lugar para su casamiento: la foto
El posteo de Ángel de Brito sobre la China Suárez y Mauro Icardi que encendió las alarmas sobre su futuro
Instalados en Argentina en medio de incertidumbre por el futuro futbolístico de Mauro Icardi, la China Suárez y el jugador disfrutaron del fin de semana y viajaron a San Andres de Giles.
Desde allí, fue la misma China Suárez quien compartió imágenes de sus paseos y compras aunque ahora ha sido Ángel de Brito el que ha dado más información sobre su viaje.
En su cuenta de instagram, De Brito publicó un mensaje que recibió junto a la foto de una iglesia del pueblo. "La China Suárez y Mauro Icardi en San Andrés de Giles buscando lugares para su casamiento", escribió.
El demoledor mensaje de Wanda Nara tras el video de la China Suárez en el auto de Icardi
Tras sus comentados videos en bikini y respondiendo a los haters que critican su figura, la China Suárez redobló la apuesta y publicó un nuevo video, esta vez, junto a Mauro Icardi y la reacción de Wanda Nara no se hizo esperar.
En la grabación se puede ver a la China Suárez sacando su cuerpo por la ventana del auto de Mauro Icardi mientras canta al ritmo de un tema de Dua Lipa y agradece por el hombre que tiene a su lado.
Si bien no hizo referencia directa a la publicación de la China Suárez que generó repudio por su accionar, Wanda Nara subió la vara con un tajante mensaje hablando del honor.
"Hay gente que te drena la energía y encima espera que te quedes callada. Para mí hay cosas que son cuestión de honor", siguió Wanda Nara picante.
En pocas palabras
- Búsqueda de casamiento: China Suárez y Mauro Icardi estarían buscando lugares para su boda en San Andrés de Giles.
- Polémica por video: La pareja generó controversia tras compartir imágenes paseando en auto sin cinturón de seguridad.
- Reacción de Wanda Nara: La empresaria lanzó un picante mensaje sobre el honor tras el video de la China Suárez y Mauro Icardi.