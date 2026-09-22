¡Urgente! La China Suárez y Mauro Icardi fueron vistos buscando lugar para su casamiento: la foto

El mensaje de Ángel de Brito que despertó sospechas sobre la posible boda de la China Suárez y Mauro Icardi.

En su cuenta de instagram, De Brito publicó un mensaje que recibió junto a la foto de una iglesia del pueblo. "La China Suárez y Mauro Icardi en San Andrés de Giles buscando lugares para su casamiento", escribió.

El demoledor mensaje de Wanda Nara tras el video de la China Suárez en el auto de Icardi

Tras sus comentados videos en bikini y respondiendo a los haters que critican su figura, la China Suárez redobló la apuesta y publicó un nuevo video, esta vez, junto a Mauro Icardi y la reacción de Wanda Nara no se hizo esperar.

En la grabación se puede ver a la China Suárez sacando su cuerpo por la ventana del auto de Mauro Icardi mientras canta al ritmo de un tema de Dua Lipa y agradece por el hombre que tiene a su lado.

Si bien no hizo referencia directa a la publicación de la China Suárez que generó repudio por su accionar, Wanda Nara subió la vara con un tajante mensaje hablando del honor.

La reacción de Wanda Nara al video de la China Suárez en el auto de Mauro Icardi.

"Hay gente que te drena la energía y encima espera que te quedes callada. Para mí hay cosas que son cuestión de honor", siguió Wanda Nara picante.