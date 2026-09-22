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Escándalo con el delantero

La guerra menos pensada entre Icardi y el Ministerio de Transporte: "Ocúpense de arreglar las calles"

La China Suárez publicó un video donde Mauro Icardi era el conductor del vehículo, pero manejaba con una licencia vencida

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Mauro Icardi, nuevamente, en problemas.

Mauro Icardi, nuevamente, en problemas.

Lejos de su mejor momento futbolístico, mientras la mayoría de los jugadores acaparan las portadas deportivas en plena competencia, Mauro Icardi encabeza los portales de espectáculos y, ahora, las secciones policiales. Fuera del Galatasaray, con el pase caído en la Lazio, el argentino no tiene equipo.

Como si fuera poco, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires detectó que conducía en Argentina con la licencia vencida, lo que desató un nuevo escándalo.

Icardi y la China nuevamente en el centro del conflicto.

Icardi y la China nuevamente en el centro del conflicto.

La guerra menos pensada entre Icardi y el Ministerio de Transporte

La China Suárez subió una historia donde se la veía sacando el cuerpo por la ventanilla de un auto que era conducido por Mauri Icardi y un empleado del Ministerio de Transporte de Buenos Aires se le ocurrió buscar en qué condiciones estaba la licencia del delantero.

Grande fue su sorpresa cuando descubrió que el registo argentino del número 9 estaba vencido, por lo que realizó la denuncia correspondiente.

De esta manera Icardi quedó inhabilitado para conducir vehículos en el país, mientras que para renovar la licencia tendrá que aprobar un examen de aptitud.

Mauro Icardi, sin equipo, se enfrent&oacute; al Ministerio de Transporte.

Mauro Icardi, sin equipo, se enfrentó al Ministerio de Transporte.

Icardi picante tras la denuncia por su licencia

El Ministerio de Transporte de Buenos Aires difundió el video y comunicó la sanción correspondiente a través de un escrito que concluye: "La seguridad vial no admite excepciones".

Ante esto, Mauro Icardi respondió la publicación: "Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029".

"Me parece raro que hasta el ministerio de transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios. Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas", continuó picante.

"Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. Que inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento", escribió Icardi.

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