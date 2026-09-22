La guerra menos pensada entre Icardi y el Ministerio de Transporte: "Ocúpense de arreglar las calles"

Grande fue su sorpresa cuando descubrió que el registo argentino del número 9 estaba vencido, por lo que realizó la denuncia correspondiente.

De esta manera Icardi quedó inhabilitado para conducir vehículos en el país, mientras que para renovar la licencia tendrá que aprobar un examen de aptitud.

Mauro Icardi, sin equipo, se enfrentó al Ministerio de Transporte.

Icardi picante tras la denuncia por su licencia

El Ministerio de Transporte de Buenos Aires difundió el video y comunicó la sanción correspondiente a través de un escrito que concluye: "La seguridad vial no admite excepciones".

Ante esto, Mauro Icardi respondió la publicación: "Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029".

"Me parece raro que hasta el ministerio de transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios. Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas", continuó picante.

"Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. Que inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento", escribió Icardi.