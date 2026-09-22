En Club de Campo Mendoza se definieron los ganadores del Max Capital Golf Tour

Organizado por GB Golf & Travel el certamen final del Max Capital Golf Tour distinguió al equipo ganador con el premio de un viaje por un fin de semana al Potrerillo de Larreta, una de las mejores canchas del país ubicada en Córdoba.

La final del Max Capital Golf Tour se jugó en el Club de Campo Mendoza.

Un lote de 96 golfistas, integrando 24 equipos, compitió durante la jornada en la modalidad Scramble y los ganadores alcanzaron un gran score de 57 golpes netos.