En Club de Campo Mendoza se definieron los ganadores del Max Capital Golf Tour

El cuarteto integrado por Andrés Benenati, Marcelo y Guillermo Álvarez y Juan Salema se consagró en la etapa final del Max Capital Golf Tour que se jugó en la cancha de 18 hoyos del Club de Campo Mendoza.
El cuarteto integrado por Andrés Benenati, Marcelo y Guillermo Álvarez y Juan Salema se consagró en la etapa final del Max Capital Golf Tour, en el Club de Campo Mendoza.
El cuarteto integrado por Andrés Benenati, Marcelo y Guillermo Álvarez y Juan Salema se consagró en la etapa final del Max Capital Golf Tour que se jugó en la cancha de 18 hoyos del Club de Campo Mendoza.
Organizado por GB Golf & Travel el certamen final del Max Capital Golf Tour distinguió al equipo ganador con el premio de un viaje por un fin de semana al Potrerillo de Larreta, una de las mejores canchas del país ubicada en Córdoba.
Un lote de 96 golfistas, integrando 24 equipos, compitió durante la jornada en la modalidad Scramble y los ganadores alcanzaron un gran score de 57 golpes netos.
El segundo lugar con 59 golpes fue para los experimentados Víctor Cortegoso, Manuel Clemente, Lucas Le Donne y Enrique Queirolo mientras que en el tercer lugar por desempate automático quedó el equipo formado por Gabriela Uano, Martín Alonso, Adrián Funes y Luca Moretti.
El torneo completó la disputa del denominado Max Capital Golf Tour organizado por la empresa GB Golf & Travel, líder en organización de torneos en la provincia.