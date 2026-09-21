Empezó en Mendoza la División de Honor: cómo le fue a los representantes de FEFUSA

Con cuatro sedes y siete representantes de FEFUSA, este domingo comenzó la edición 2026 de la División de Honor de futsal. Los mendocinos cosecharon dos triunfos, tres empates y dos derrotas en su estreno en la competencia.
La División de Honor 2026 puso primera en tierras mendocinas. Los representantes de FEFUSA cosecharon dos triunfos, tres empates y dos derrotas en el debut
Con cuatro sedes y siete representantes de FEFUSA, este domingo comenzó la edición 2026 de la División de Honor de futsal. Los mendocinos cosecharon dos triunfos, tres empates y dos derrotas en su estreno en la competencia.
Don Orione y Jockey lograron abultadas victorias en su debut. Independiente Rivadavia, Club Alemán y Municipalidad de San Martín sumaron un punto, mientras que Godoy Cruz y COP comenzaron con un traspié.
Luego de la presentación del evento, que tuvo lugar el sábado en el Le Parc, la pelota comenzó a girar durante la jornada del domingo. De esta manera, la División de Honor 2026 puso primera en tierras mendocinas.
Con cuatro sedes en simultáneo (Poliguay, Polimeni, Torito Rodríguez y Microestadio Don Orione), los 24 equipos clasificados pusieron en marcha su ilusión en el torneo de clubes más importante del país.
Los siete representantes de FEFUSA dijeron presente y consiguieron resultados diferentes en la jornada de este domingo.
Grupo A
Grupo B
Zona C
Zona D
Zona E
Zona F
Sin tiempo para lamentos, ni para relajarse, los equipos volverán a ver acción durante este lunes.
Poliguay
Polimeni
Microestadio Don Orione
Torito Rodríguez