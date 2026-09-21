Empezó en Mendoza la División de Honor: cómo le fue a los representantes de FEFUSA

Don Orione y Jockey lograron abultadas victorias en su debut. Independiente Rivadavia, Club Alemán y Municipalidad de San Martín sumaron un punto, mientras que Godoy Cruz y COP comenzaron con un traspié.

Jockey Club goleó 7-0 en su estreno en la División de Honor. CAFS (Brisa Durán)

La División de Honor puso primera en Mendoza

Luego de la presentación del evento, que tuvo lugar el sábado en el Le Parc, la pelota comenzó a girar durante la jornada del domingo. De esta manera, la División de Honor 2026 puso primera en tierras mendocinas.