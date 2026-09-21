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División de Honor - Futsal

Empezó en Mendoza la División de Honor: cómo le fue a los representantes de FEFUSA

La División de Honor 2026 puso primera en tierras mendocinas. Los representantes de FEFUSA cosecharon dos triunfos, tres empates y dos derrotas en el debut

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Don Orione fue uno de los dos mendocinos que logró comenzar con el pie derecho la División de Honor 2026.

Don Orione fue uno de los dos mendocinos que logró comenzar con el pie derecho la División de Honor 2026.

Prensa Don Orione

Con cuatro sedes y siete representantes de FEFUSA, este domingo comenzó la edición 2026 de la División de Honor de futsal. Los mendocinos cosecharon dos triunfos, tres empates y dos derrotas en su estreno en la competencia.

Don Orione y Jockey lograron abultadas victorias en su debut. Independiente Rivadavia, Club Alemán y Municipalidad de San Martín sumaron un punto, mientras que Godoy Cruz y COP comenzaron con un traspié.

Jockey Club gole&oacute; 7-0 en su estreno en la Divisi&oacute;n de Honor.

Jockey Club goleó 7-0 en su estreno en la División de Honor.

La División de Honor puso primera en Mendoza

Luego de la presentación del evento, que tuvo lugar el sábado en el Le Parc, la pelota comenzó a girar durante la jornada del domingo. De esta manera, la División de Honor 2026 puso primera en tierras mendocinas.

Con cuatro sedes en simultáneo (Poliguay, Polimeni, Torito Rodríguez y Microestadio Don Orione), los 24 equipos clasificados pusieron en marcha su ilusión en el torneo de clubes más importante del país.

Los siete representantes de FEFUSA dijeron presente y consiguieron resultados diferentes en la jornada de este domingo.

Grupo A

  • COP 1-6 Flamengo
  • Muni. San Martín 2-2 CSYD Del Campo

Grupo B

  • Godoy Cruz 4-5 Transporte Wenu

Zona C

  • Don Orione 5-1 Los Persas

Zona D

  • Club Alemán 1-1 Newell's Old Boys

Zona E

  • Jockey Club 7-0 Maranatha

Zona F

  • Independiente Rivadavia 1-1 Sindicato Petrolero
As&iacute; qued&oacute; la tabla de posiciones tras la primera fecha de la Divisi&oacute;n de Honor.

Así quedó la tabla de posiciones tras la primera fecha de la División de Honor.

Así se juega la segunda fecha de la División de Honor

Sin tiempo para lamentos, ni para relajarse, los equipos volverán a ver acción durante este lunes.

Poliguay

  • 16hs - Pingüino vs Maranatha
  • 17.45hs - Camioneros P. vs Newell's Old Boys
  • 19.30hs - Jockey Club vs La Plazita
  • 21hs - Club Alemán vs Sportivo Pedal Club

Polimeni

  • 16hs - Sindicato Petrolero vs Rosario Central
  • 17.45hs - San Rafael Tenis Club vs Los Persas
  • 19.30hs - Transporte Wenu vs Marmolería FS
  • 21hs - Los Gordos vs Godoy Cruz

Microestadio Don Orione

  • 19.30hs - José Hernández vs Independiente Rivadavia
  • 21.15hs - Don Orione vs Nueva Era

Torito Rodríguez

  • 19.30hs - COP vs CSyD Del Campo
  • 21.15hs - Muni. San Martín vs Flamengo

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