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Mariano Echeverría, tras 4 partidos sin ganar con el Deportivo Maipú: "No estamos convirtiendo"

En conferencia de prensa tras el empate frente a Gimnasia de Jujuy, el DT del Deportivo Maipú, Mariano Echeverría, analizó el desempeño de su equipo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Echeverría valoró el punto obtenido por Maipú.

Echeverría valoró el punto obtenido por Maipú.

Foto: Nicolás Ríos/UNO

En conferencia de prensa tras el empate 1 a 1 frente a Gimnasia de Jujuy, el director técnico del Deportivo Maipú, Mariano Echeverría, analizó el desempeño de su equipo y el contexto actual del torneo de la Primera Nacional.

Por ahora el Deportivo Maipú está fuera del Reducido de la Primera Nacional.

Por ahora el Deportivo Maipú está fuera del Reducido de la Primera Nacional.

A pesar de no haber logrado la victoria, el entrenador destacó la competitividad de sus dirigidos frente a un rival de jerarquía que pelea en los primeros puestos.

Aunque acumula 7 encuentros sin perder como local, el Cruzado llegó a 4 partidos sin ganar en el certamen y a 6 fechas del final está fuera de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

Seis frases de Mariano Echeverría tras el 1 a 1 ante el Lobo jujeño

El valor del empate ante el Lobo jujeño: "Empatamos con un rival que hace 30 fechas que está entre el puesto uno y dos. Pienso que hoy ninguno de los dos equipos ha sido superado. Sí, por pasajes del partido".

La autocrítica: "No pudimos tener ese dominio de la pelota que tenemos habitualmente".

El gol del visitante: "Estamos en un momento del torneo donde a veces también el quedarse partido va a pasar".

La falta de efectividad: "Nosotros venimos generando muchísimas situaciones y no estamos convirtiendo. Los chicos crean, generan, la intención está, la búsqueda está".

La convicción del DT: "Maipú no va a especular a ninguna cancha, menos de local".

Un fixture complicado: "Nos tocaron estas localías dos de los tres equipos entre los que va a salir el que va a jugar la final por el ascenso".

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