Mariano Echeverría, tras 4 partidos sin ganar con el Deportivo Maipú: "No estamos convirtiendo"

Seis frases de Mariano Echeverría tras el 1 a 1 ante el Lobo jujeño

El valor del empate ante el Lobo jujeño: "Empatamos con un rival que hace 30 fechas que está entre el puesto uno y dos. Pienso que hoy ninguno de los dos equipos ha sido superado. Sí, por pasajes del partido".

La autocrítica: "No pudimos tener ese dominio de la pelota que tenemos habitualmente".

El gol del visitante: "Estamos en un momento del torneo donde a veces también el quedarse partido va a pasar".

La falta de efectividad: "Nosotros venimos generando muchísimas situaciones y no estamos convirtiendo. Los chicos crean, generan, la intención está, la búsqueda está".

La convicción del DT: "Maipú no va a especular a ninguna cancha, menos de local".

Un fixture complicado: "Nos tocaron estas localías dos de los tres equipos entre los que va a salir el que va a jugar la final por el ascenso".