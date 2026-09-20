Mariano Echeverría, tras 4 partidos sin ganar con el Deportivo Maipú: "No estamos convirtiendo"

En conferencia de prensa tras el empate 1 a 1 frente a Gimnasia de Jujuy, el director técnico del Deportivo Maipú, Mariano Echeverría, analizó el desempeño de su equipo y el contexto actual del torneo de la Primera Nacional.
En conferencia de prensa tras el empate frente a Gimnasia de Jujuy, el DT del Deportivo Maipú, Mariano Echeverría, analizó el desempeño de su equipo
En conferencia de prensa tras el empate 1 a 1 frente a Gimnasia de Jujuy, el director técnico del Deportivo Maipú, Mariano Echeverría, analizó el desempeño de su equipo y el contexto actual del torneo de la Primera Nacional.
A pesar de no haber logrado la victoria, el entrenador destacó la competitividad de sus dirigidos frente a un rival de jerarquía que pelea en los primeros puestos.
Aunque acumula 7 encuentros sin perder como local, el Cruzado llegó a 4 partidos sin ganar en el certamen y a 6 fechas del final está fuera de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.
El valor del empate ante el Lobo jujeño: "Empatamos con un rival que hace 30 fechas que está entre el puesto uno y dos. Pienso que hoy ninguno de los dos equipos ha sido superado. Sí, por pasajes del partido".
La autocrítica: "No pudimos tener ese dominio de la pelota que tenemos habitualmente".
El gol del visitante: "Estamos en un momento del torneo donde a veces también el quedarse partido va a pasar".
La falta de efectividad: "Nosotros venimos generando muchísimas situaciones y no estamos convirtiendo. Los chicos crean, generan, la intención está, la búsqueda está".
La convicción del DT: "Maipú no va a especular a ninguna cancha, menos de local".
Un fixture complicado: "Nos tocaron estas localías dos de los tres equipos entre los que va a salir el que va a jugar la final por el ascenso".