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Torneo Federal A

Así quedaron los playoffs de la Reválida del Torneo Federal A tras los empates de San Martín y FADEP

Atlético San Martín y FADEP cerraron en San Luis y Puerto Madryn su participación en la fase de Reválida del Torneo Federal A y ahora apuntan a los playoffs.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
San Martín sumó un punto en San Luis.

San Martín sumó un punto en San Luis.

Atlético San Martín cerró este domingo ante Juventud Unida de San Luis; su participación en la fase de Reválida del Torneo Federal A con la clasificación a los playoffs.

El Chacarero empató 0 a 0 en el estadio Juan Gilberto Funes, por la novena y última fecha, para terminar en el segundo puesto de la Zona B con 16 puntos y avanzar a la siguiente instancia de la tercera categoría del fútbol argentino.

Atlético San Martín ya piensa en los playoffs de la fase Reválida.

Atlético San Martín ya piensa en los playoffs de la fase Reválida.

FADEP empató en Madryn

FADEP igualó 0-0 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn por la última fecha de la Zona Reválida y alcanzó la clasificación a la próxima instancia.

El equipo de Diego Pozo se metió en una nueva instancia para pelear por el ascenso y su rival todavía no está confirmado ya que será el perdedor de uno de los cruces de cuartos de final de la fase Campeonato.

Los cuartos de final de la fase Campeonato se jugarán el 27/9 y 4/10 y los 4 equipos perdedores pasarán a jugar los playoffs de la etapa Reválida en la que estarán los 3 representantes mendocinos.

Los playoffs de la etapa Reválida del Torneo Federal A*

  • Defensores (Puerto Vilelas) vs. perdedor de San Martín (Formosa) - Atenas (Río Cuarto)
  • Juventud Unida (San Luis) vs. perdedor de Gimnasia (Chivilcoy) - Olimpo (Bahía Blanca)
  • Sportivo Las Parejas vs. perdedor de Alvarado (Mar del Plata) - Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)
  • FADEP vs. perdedor de Cipolletti (Río Negro) - Sol de América (Formosa)
  • El Linqueño vs. Douglas Haig (Pergamino)
  • Deportivo Rincón (Rincón de los Sauces) vs. Kimberley (Mar del Plata)
  • Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs. 9 de Julio (Rafaela)
  • Atlético San Martín vs. Argentino (Monte Maíz)
  • Costa Brava (General Pico) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca)
  • Boca Unidos (Corrientes) vs. Bartolomé Mitre (Posadas)
  • Juventud Antoniana (Salta) vs. Huracán Las Heras
  • Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Sarmiento (La Banda)

*La ida será el 11/10 y la vuelta el 18/10.

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