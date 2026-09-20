Así quedaron los playoffs de la Reválida del Torneo Federal A tras los empates de San Martín y FADEP

Atlético San Martín cerró este domingo ante Juventud Unida de San Luis; su participación en la fase de Reválida del Torneo Federal A con la clasificación a los playoffs.
Atlético San Martín y FADEP cerraron en San Luis y Puerto Madryn su participación en la fase de Reválida del Torneo Federal A y ahora apuntan a los playoffs.
Atlético San Martín cerró este domingo ante Juventud Unida de San Luis; su participación en la fase de Reválida del Torneo Federal A con la clasificación a los playoffs.
El Chacarero empató 0 a 0 en el estadio Juan Gilberto Funes, por la novena y última fecha, para terminar en el segundo puesto de la Zona B con 16 puntos y avanzar a la siguiente instancia de la tercera categoría del fútbol argentino.
FADEP igualó 0-0 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn por la última fecha de la Zona Reválida y alcanzó la clasificación a la próxima instancia.
El equipo de Diego Pozo se metió en una nueva instancia para pelear por el ascenso y su rival todavía no está confirmado ya que será el perdedor de uno de los cruces de cuartos de final de la fase Campeonato.
Los cuartos de final de la fase Campeonato se jugarán el 27/9 y 4/10 y los 4 equipos perdedores pasarán a jugar los playoffs de la etapa Reválida en la que estarán los 3 representantes mendocinos.
*La ida será el 11/10 y la vuelta el 18/10.