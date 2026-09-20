Así quedaron los playoffs de la Reválida del Torneo Federal A tras los empates de San Martín y FADEP

El equipo de Diego Pozo se metió en una nueva instancia para pelear por el ascenso y su rival todavía no está confirmado ya que será el perdedor de uno de los cruces de cuartos de final de la fase Campeonato.

Los cuartos de final de la fase Campeonato se jugarán el 27/9 y 4/10 y los 4 equipos perdedores pasarán a jugar los playoffs de la etapa Reválida en la que estarán los 3 representantes mendocinos.

Los playoffs de la etapa Reválida del Torneo Federal A*

Defensores (Puerto Vilelas) vs. perdedor de San Martín (Formosa) - Atenas (Río Cuarto)

Juventud Unida (San Luis) vs. perdedor de Gimnasia (Chivilcoy) - Olimpo (Bahía Blanca)

Sportivo Las Parejas vs. perdedor de Alvarado (Mar del Plata) - Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)

FADEP vs. perdedor de Cipolletti (Río Negro) - Sol de América (Formosa)

El Linqueño vs. Douglas Haig (Pergamino)

Deportivo Rincón (Rincón de los Sauces) vs. Kimberley (Mar del Plata)

Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs. 9 de Julio (Rafaela)

Atlético San Martín vs. Argentino (Monte Maíz)

Costa Brava (General Pico) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca)

Boca Unidos (Corrientes) vs. Bartolomé Mitre (Posadas)

Juventud Antoniana (Salta) vs. Huracán Las Heras

Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Sarmiento (La Banda)

*La ida será el 11/10 y la vuelta el 18/10.