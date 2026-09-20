La Selección argentina de Vóley, con Agustín Loser, no pudo con Brasil y fue subcampeona en el Sudamericano

Agustín Loser (penúltimo) fue elegido para el equipo ideal del Sudamericano de Río de Janeiro 2026. También fue elegido el líbero argentino Franco Massimino.

Final del Sudamericano: Brasil imparable para la Selección Argentina

En el comienzo del partido, el sexteto de Brasil se mostró mejor en ataque y también lastimó con su servicio para despegarse 8-2 y 13-8. Vicentín fue pieza importante en el giro y Argentina creció en su juego, también desde el saque, para arrimarse 19-21. En el desenlace, Brasil no perdonó en bloqueo y lo ganó 25-20.

En el segundo capítulo, Germán Gómez salió como titular, pero los locales continuaron mejor para empezar 6-2 en ventaja. A pesar de algunas apariciones aisladas de Armoa, Brasil siguió mejor en saque y ataque para ampliar la diferencia a 13-8. Más tarde, el equipo brasilero, otra vez con la receta del servicio y la contra, dejó el marcador en 19-14. Al igual que en el parcial anterior, la Selección creció hacia el cierre y se arrimó 19-21. Incluso, una contra de Martínez lo dejó a uno (21-22), pero Brasil lo cerró 25-23 tras un ataque de Adriano.

La Selección de vóley de Brasil ganó el Sudamericano y abrochó el pasaje a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Palosnky salió como opuesto en el tercer set y Argentina por primera vez estuvo arriba en el marcador 8-6. De la mano de Darlan y Adriano, el conjunto local equilibró el marcador y el punto a punto se mantuvo hasta la zona de definición. Allí, Darlan fue protagonista para el 21-18 y un ace de Adriano le dio le victoria 25-20.

La Selección Argentina de Vóley debutó en el Sudamericano con triunfo 3-1 sobre venezuela; luego fue 3-1 contra Colombia: 3-0 a Chile y 3-0 contra Bolivia.

Jugaron la final del Sudamericano para Argentina: De Cecco (1), Kukartsev (3), Loser (5), Zerba (7), Armoa (8), Vicentín (11), Massimino. Ingresaron: Sánchez, Gómez (4), Díaz (1), Martínez (1), Palonsky (3).