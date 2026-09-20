En el cierre del Torneo Sudamericano en Río de Janeiro, la Selección Argentina de Vóley perdió contra Brasil y no pudo asegurar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El sexteto donde juega el mendocino Agustín Loser sí sacó boleto al Mundial 2027.
La Selección argentina de Vóley, con Agustín Loser, no pudo con Brasil y fue subcampeona en el Sudamericano
La Selección argentina de Vóley, con el mendocino Agustín Loser, perdió la final del Sudamericano, no aseguró el pase a los Juegos Olímpicos, pero sí al Mundial
Los dirigidos por Horacio Dileo tendrán que buscar la clasificación olímpica en el Mundial 2027 o por ranking hacia el 2028. Franco Massimino y Agustín Loser, en el equipo ideal del torneo.
Buen torneo para el alvearense Agustín Loser
El equipo argentino cayó en sets corridos contra Brasil, con parciales de 25-20, 25-23 y 25-20. El local Darlan fue el MVP de la Final con 23 puntos (23 ataques). En Argentina se destacó Luciano Vicentín con 11 (todos de ataque). El central alvearense Loser aportó 5 tantos, 4 de ataque y 1 de servicio, y quedó, junto a Franco Massimino dentro del equipo ideal del torneo.
Final del Sudamericano: Brasil imparable para la Selección Argentina
En el comienzo del partido, el sexteto de Brasil se mostró mejor en ataque y también lastimó con su servicio para despegarse 8-2 y 13-8. Vicentín fue pieza importante en el giro y Argentina creció en su juego, también desde el saque, para arrimarse 19-21. En el desenlace, Brasil no perdonó en bloqueo y lo ganó 25-20.
En el segundo capítulo, Germán Gómez salió como titular, pero los locales continuaron mejor para empezar 6-2 en ventaja. A pesar de algunas apariciones aisladas de Armoa, Brasil siguió mejor en saque y ataque para ampliar la diferencia a 13-8. Más tarde, el equipo brasilero, otra vez con la receta del servicio y la contra, dejó el marcador en 19-14. Al igual que en el parcial anterior, la Selección creció hacia el cierre y se arrimó 19-21. Incluso, una contra de Martínez lo dejó a uno (21-22), pero Brasil lo cerró 25-23 tras un ataque de Adriano.
Palosnky salió como opuesto en el tercer set y Argentina por primera vez estuvo arriba en el marcador 8-6. De la mano de Darlan y Adriano, el conjunto local equilibró el marcador y el punto a punto se mantuvo hasta la zona de definición. Allí, Darlan fue protagonista para el 21-18 y un ace de Adriano le dio le victoria 25-20.
La Selección Argentina de Vóley debutó en el Sudamericano con triunfo 3-1 sobre venezuela; luego fue 3-1 contra Colombia: 3-0 a Chile y 3-0 contra Bolivia.
Jugaron la final del Sudamericano para Argentina: De Cecco (1), Kukartsev (3), Loser (5), Zerba (7), Armoa (8), Vicentín (11), Massimino. Ingresaron: Sánchez, Gómez (4), Díaz (1), Martínez (1), Palonsky (3).
En pocas palabras
- Selección Argentina: Perdió la final del Sudamericano contra Brasil y no clasificó a los Juegos Olímpicos.
- Clasificación al Mundial: El equipo se aseguró un lugar en el Mundial de Vóley 2027.
- Jugadores Destacados: Agustín Loser fue incluido en el equipo ideal del torneo.