La Selección argentina de vóley continúa disputando el Sudamericano 2026 que se está llevando a cabo en Río de Janeiro, Brasil, del 15 al 20 de septiembre. El equipo de Horacio Dileo cosecha hasta el momento tres victorias en el certamen que opera como clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y al Mundial 2027 en Polonia.
La gran noticia que recibió la Selección argentina de vóley en el Sudamericano 2026
La Selección argentina de vóley se encuentra en Río de Janeiro, Brasil, disputando el Sudamericano 2026
La buena noticia que recibió la Selección argentina de vóley en el Sudamericano 2026
En lo que va del Sudamericano en Río, la Selección argentina de vóley lleva tres victorias: sobre Venezuela, Colombia y Chile. Con estos tres triunfos, sumada la victoria de Brasil por 3 a 0 sobre el elenco colombiano, el equipo dirigido por Horacio Dileo logró la clasificación al Mundial de Polonia 2027.
El combinado argentino busca todavía el boleto para los Juegos Olímpicos del año entrante por lo que deberá seguir sumando puntos en los dos compromisos que le quedan en la competencia, que es ante Bolivia (sábado a las 14) y frente a Brasil (domingo a las 10).
De no conseguir la plaza para los Juegos Olímpicos 2028, habrá dos chances más para la Selección argentina. La primera es en la Copa del Mundo del 2027 -a la que ya está clasificada- que entregará tres lugares a los seleccionados mejores clasificados que no hayan conseguido el pase a través sus torneos continentales. Además, habrá otras tres plazas por ranking mundial donde el combinado nacional tendrá que mejorar su rendimiento en la VNL para subir del puesto 14 actual.
Los convocados al Sudamericano de vóley
- Luciano De Cecco
- Jan Martínez
- Martín Ramos
- Franco Massimino
- Matías Sánchez
- Manuel Armoa
- Pablo Kukartsev
- Fausto Díaz
- Germán Gómez
- Agustín Loser
- Luciano Vicentín
- Joaquín Gallego
- Luciano Palonsky
- Nicolás Zerba
Fixture de la Selección argentina en el Sudamericano 2026
- Argentina vs. Venezuela (3-1)
- Argentina vs. Colombia (3-1)
- Argentina vs. Chile (3-0)
- 19/9- 14 - Argentina vs. Bolivia
- 20/9-10 - Argentina vs. Brasil
En pocas palabras
- Selección argentina: Disputa el Sudamericano 2026 en Río de Janeiro.
- Clasificación: Tres victorias aseguran su pase al Mundial de Polonia 2027.
- Objetivo JJOO: Busca boleto a Los Ángeles 2028 y tiene dos chances más.