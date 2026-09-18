La gran noticia que recibió la Selección argentina de vóley en el Sudamericano 2026

La buena noticia que recibió la Selección argentina de vóley en el Sudamericano 2026

En lo que va del Sudamericano en Río, la Selección argentina de vóley lleva tres victorias: sobre Venezuela, Colombia y Chile. Con estos tres triunfos, sumada la victoria de Brasil por 3 a 0 sobre el elenco colombiano, el equipo dirigido por Horacio Dileo logró la clasificación al Mundial de Polonia 2027.

El combinado argentino busca todavía el boleto para los Juegos Olímpicos del año entrante por lo que deberá seguir sumando puntos en los dos compromisos que le quedan en la competencia, que es ante Bolivia (sábado a las 14) y frente a Brasil (domingo a las 10).