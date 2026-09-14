La felicidad de Fernando Contreras por su medalla de oro en los Juegos Suramericanos

Consultado desde los estudios vía telefónica, Contreras confesó su estupor ante semejante logro, diciendo que "aún no caía" respecto a la magnitud de lo ocurrido en Rafaela. "No, todavía no caigo, yo creo que no, hablábamos con los chicos y van a pasar los días para que pueda caer. Pero trato de bajar un poco y disfrutar lo que más pueda, porque la verdad que ha sido un logro muy lindo".

Dupla argentina para el Cross Country del MTB: Fernando Contreras, luciendo su presea dorada de los Juegos Suramericanos, junto a su compañero, el riojano Agustín Durán.

Entrevistado en Santa Fe por los periodistas que cubren en vivo los Sudamericanos, Fernando había hablado de la dedicatoria a su recientemente desaparecido padre, y sobre esto dijo a Nihuil: "Es un premio para toda mi familia en realidad, que son los que han estado apoyándome, y los que me han visto luchar por esto", dijo, agregando: "También es para todo el grupo de trabajo que tengo detrás mío, que incansablemente han estado ahí empujándome. Y sí, ha sido un año complicado, pero son momentos y alegrías que tratan de sanar un poco esos momentos feos".

Fernando Contreras y la "rivalidad" con Brasil en el Ciclismo de Montaña

Consultado sobre en qué momento había sentido que podía ganar la presea dorada, Contreras dijo: "Recién cuando agarré la recta principal (supe) que ya estaba para ganar, recién ahí, porque tenía un rival (el brasileño Alex Malacarne) que conozco muy fuerte. Es más, de hecho, es la primera vez que le pude ganar", declaró.

Luego sumó que "sabía las condiciones que tenía y fue la carrera, bueno, justamente fueron 10 segundos de diferencia, nada, así que era muy difícil ganarle a Brasil, porque además el podio lo completó Ulan Bastos".

Sobre el triunfo sobre Malacarne, el pedalista maipucino dijo que era la "primera vez" sobre el brasileño. "Exactamente, así es, obviamente tengo muy buena relación con los dos, básicamente somos amigos porque nos conocimos hace mucho tiempo y, como te digo, es la primera vez que le he podido ganar. Tiene un sabor especial, pero más que nada por el triunfo en sí".

El ciclista mendocino señaló que estará de retorno vía aérea este martes al mediodía, y confesó sentirse sorprendido por la repercusión que ha tenido el triunfo y la medalla dorada de este lunes. "Ha sido muy lindo, aparte ha tenido una repercusión muy grande y, bueno, es un deporte bastante difícil para nosotros. Los chicos de Brasil (Malacarne y Bastos) son profesionales, corren en equipo en Europa y, bueno, poder estar al nivel ese, obviamente que es muy gratificante", cerró Fernando Contreras.