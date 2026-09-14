Todo Mendoza festejó este lunes la medalla de oro que ganó el maipucino Fernando Contreras en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. En la ciudad de Rafaela, el pedalista se consagró en la prueba de ciclismo de montaña, especialidad Cross Country. Apenas unos minutos después, el mendocino habló en Radio Nihuil.
La felicidad de Fernando Contreras por su medalla de oro en los Juegos Suramericanos
El flamante ganador de la medalla dorada de ciclismo de montaña en los Juegos Suramericanos, Fernando Contreras, habló de su experiencia en Radio Nihuil
Contreras se impuso con un tiempo de 1 hora 24 minutos 27 segundos (1h 24' 27'), superando a su escolta, el brasileño Alex Malacarne por 10'', haciendo historia por ser la primera presea dorada del Mountain Bike argentino.
La palabra de Fernando Contreras en Radio NIhuil
Pocos minutos habían pasado de la consagración del mendocino en el ciclismo de los Juegos Suramericanos 2026, cuando el deportista tomó contacto con su gente al salir al aire en el programa Ovación 90 de Radio Nihuil.
Consultado desde los estudios vía telefónica, Contreras confesó su estupor ante semejante logro, diciendo que "aún no caía" respecto a la magnitud de lo ocurrido en Rafaela. "No, todavía no caigo, yo creo que no, hablábamos con los chicos y van a pasar los días para que pueda caer. Pero trato de bajar un poco y disfrutar lo que más pueda, porque la verdad que ha sido un logro muy lindo".
Entrevistado en Santa Fe por los periodistas que cubren en vivo los Sudamericanos, Fernando había hablado de la dedicatoria a su recientemente desaparecido padre, y sobre esto dijo a Nihuil: "Es un premio para toda mi familia en realidad, que son los que han estado apoyándome, y los que me han visto luchar por esto", dijo, agregando: "También es para todo el grupo de trabajo que tengo detrás mío, que incansablemente han estado ahí empujándome. Y sí, ha sido un año complicado, pero son momentos y alegrías que tratan de sanar un poco esos momentos feos".
Fernando Contreras y la "rivalidad" con Brasil en el Ciclismo de Montaña
Consultado sobre en qué momento había sentido que podía ganar la presea dorada, Contreras dijo: "Recién cuando agarré la recta principal (supe) que ya estaba para ganar, recién ahí, porque tenía un rival (el brasileño Alex Malacarne) que conozco muy fuerte. Es más, de hecho, es la primera vez que le pude ganar", declaró.
Luego sumó que "sabía las condiciones que tenía y fue la carrera, bueno, justamente fueron 10 segundos de diferencia, nada, así que era muy difícil ganarle a Brasil, porque además el podio lo completó Ulan Bastos".
Sobre el triunfo sobre Malacarne, el pedalista maipucino dijo que era la "primera vez" sobre el brasileño. "Exactamente, así es, obviamente tengo muy buena relación con los dos, básicamente somos amigos porque nos conocimos hace mucho tiempo y, como te digo, es la primera vez que le he podido ganar. Tiene un sabor especial, pero más que nada por el triunfo en sí".
El ciclista mendocino señaló que estará de retorno vía aérea este martes al mediodía, y confesó sentirse sorprendido por la repercusión que ha tenido el triunfo y la medalla dorada de este lunes. "Ha sido muy lindo, aparte ha tenido una repercusión muy grande y, bueno, es un deporte bastante difícil para nosotros. Los chicos de Brasil (Malacarne y Bastos) son profesionales, corren en equipo en Europa y, bueno, poder estar al nivel ese, obviamente que es muy gratificante", cerró Fernando Contreras.
En pocas palabras
- Fernando Contreras: El ciclista mendocino ganó la medalla de oro en ciclismo de montaña en los Juegos Suramericanos.
- Logro Histórico: Es la primera presea dorada del Mountain Bike argentino en esta competencia.
- Declaraciones: Contreras expresó su emoción y dedicó el triunfo a su familia y equipo.