Este lunes fue la segunda jornada de los XIII Juegos Suramericanos que tiene por sede tres ciudades de Santa Fe, y el equipo argentino logró buena cosecha. Para los mendocinos la más importante de este lunes fue la medalla dorada del ciclista Fernando Contreras, en MTB- Cross Country. La gimnasta Delfina Estoco logró oro con el equipo femenino de Gimnasia Artística.
Juegos Suramericanos: dos mendocinos lograron medalla de oro en la segunda jornada
Este lunes se disputó en Santa Fe la segunda jornada de los Juegos Suramericanos. Los mendocinos Contreras y Delfina Estoco se colgaron la medalla de oro
La cita subcontinental de la Odesur (Organización Deportiva Suramericana) donde participan más de 4.000 atletas, representando a 15 países, se desarrollan en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Argentinos de Oro en la 2ª fecha de los Juegos Suramericanos
Respecto a la más preciada, la medalla de oro, Argentina la obtuvo en Gimnasia Artística por equipos, con la mendocina María Delfina Estoco, junto a Isabella Ajalla, Fila Dalinger, Rocio Saucedo, Emilia Acosta, y Julieta Lucas. Ganaron el primer lugar al haber sumado 208.706, puntos, superando a Brasil (Plata con 206.188 puntos).
En Esgrima, los locales obtuvieron dos preseas doradas, de la mano de Isabel Di Tella (espada) y Augusto Servello (florete); También Natación se obtuvo triunfo en la final, gracias a Macarena Ceballos (200m pecho), que sumó su segundo primer puesto en los Juegos. Cecilia Dieleke, de 16 años, ganó dos preseas de oro. Marcó récord nacional en 50 metros, espalda, y repitió triunfo más tarde en 100m espalda.
Medallas de Plata para Argentina
En la disputa de los ESports, Assetto Corsa GT, Bruno Coleff logró la medalla plateada.
En Esgrima, florete, Andrea Nigostani quedó segundo en la final con su compatriota Servello.
También hubo terceros puestos y su correspondiente medalla de bronce. En Natación, Martina Barbeito estuvo muy cerca de escoltar a Ceballos en los 200 m pecho, pero la brasileña Marcondes le sacó una mínina ventaja en la última brazada y se quedó con el tercer puesto
Nota en proceso
En pocas palabras
- Juegos Suramericanos: Dos mendocinos, Fernando Contreras y Delfina Estoco, obtuvieron medallas de oro.
- Cosecha argentina: El equipo nacional sumó preseas doradas en Gimnasia Artística, Esgrima y Natación.
- Sede y participantes: La competencia Odesur se desarrolla en Santa Fe, Rosario y Rafaela con más de 4.000 atletas.