Juegos Suramericanos: dos mendocinos lograron medalla de oro en la segunda jornada

En Esgrima, los locales obtuvieron dos preseas doradas, de la mano de Isabel Di Tella (espada) y Augusto Servello (florete); También Natación se obtuvo triunfo en la final, gracias a Macarena Ceballos (200m pecho), que sumó su segundo primer puesto en los Juegos. Cecilia Dieleke, de 16 años, ganó dos preseas de oro. Marcó récord nacional en 50 metros, espalda, y repitió triunfo más tarde en 100m espalda.

Medallas de Plata para Argentina

En la disputa de los ESports, Assetto Corsa GT, Bruno Coleff logró la medalla plateada.

En Esgrima, florete, Andrea Nigostani quedó segundo en la final con su compatriota Servello.

También hubo terceros puestos y su correspondiente medalla de bronce. En Natación, Martina Barbeito estuvo muy cerca de escoltar a Ceballos en los 200 m pecho, pero la brasileña Marcondes le sacó una mínina ventaja en la última brazada y se quedó con el tercer puesto

Nota en proceso