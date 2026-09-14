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JUEGOS SURAMERICANOS- MEDALLAS

Juegos Suramericanos: dos mendocinos lograron medalla de oro en la segunda jornada

Este lunes se disputó en Santa Fe la segunda jornada de los Juegos Suramericanos. Los mendocinos Contreras y Delfina Estoco se colgaron la medalla de oro

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Delfina Estoco, la mendocina logró el oro en Gimnasia Artística por equipos este lunes en los Juegos Suramericanos.

Delfina Estoco, la mendocina logró el oro en Gimnasia Artística por equipos este lunes en los Juegos Suramericanos.

Este lunes fue la segunda jornada de los XIII Juegos Suramericanos que tiene por sede tres ciudades de Santa Fe, y el equipo argentino logró buena cosecha. Para los mendocinos la más importante de este lunes fue la medalla dorada del ciclista Fernando Contreras, en MTB- Cross Country. La gimnasta Delfina Estoco logró oro con el equipo femenino de Gimnasia Artística.

La cita subcontinental de la Odesur (Organización Deportiva Suramericana) donde participan más de 4.000 atletas, representando a 15 países, se desarrollan en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Mar&iacute;a Delfina Estoco. La mendocina fue ganadora del Premio Huarpe 2025 del C&iacute;rculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, y este lunes obtuvo medalla de oro en Gimnasia Art&iacute;stica por equipos.

María Delfina Estoco. La mendocina fue ganadora del Premio Huarpe 2025 del Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, y este lunes obtuvo medalla de oro en Gimnasia Artística por equipos.

Argentinos de Oro en la 2ª fecha de los Juegos Suramericanos

Respecto a la más preciada, la medalla de oro, Argentina la obtuvo en Gimnasia Artística por equipos, con la mendocina María Delfina Estoco, junto a Isabella Ajalla, Fila Dalinger, Rocio Saucedo, Emilia Acosta, y Julieta Lucas. Ganaron el primer lugar al haber sumado 208.706, puntos, superando a Brasil (Plata con 206.188 puntos).

En Esgrima, los locales obtuvieron dos preseas doradas, de la mano de Isabel Di Tella (espada) y Augusto Servello (florete); También Natación se obtuvo triunfo en la final, gracias a Macarena Ceballos (200m pecho), que sumó su segundo primer puesto en los Juegos. Cecilia Dieleke, de 16 años, ganó dos preseas de oro. Marcó récord nacional en 50 metros, espalda, y repitió triunfo más tarde en 100m espalda.

Medallas de Plata para Argentina

En la disputa de los ESports, Assetto Corsa GT, Bruno Coleff logró la medalla plateada.

En Esgrima, florete, Andrea Nigostani quedó segundo en la final con su compatriota Servello.

También hubo terceros puestos y su correspondiente medalla de bronce. En Natación, Martina Barbeito estuvo muy cerca de escoltar a Ceballos en los 200 m pecho, pero la brasileña Marcondes le sacó una mínina ventaja en la última brazada y se quedó con el tercer puesto

Nota en proceso

En pocas palabras

  • Juegos Suramericanos: Dos mendocinos, Fernando Contreras y Delfina Estoco, obtuvieron medallas de oro.
  • Cosecha argentina: El equipo nacional sumó preseas doradas en Gimnasia Artística, Esgrima y Natación.
  • Sede y participantes: La competencia Odesur se desarrolla en Santa Fe, Rosario y Rafaela con más de 4.000 atletas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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