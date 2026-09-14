Cuándo debuta la Selección argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos: el calendario completo

El domingo a las 14 Argentina afrontará su segundo compromiso contra Uruguay y cerrará su participación en la fase de grupos el martes 21 en ese mismo horario ante Venezuela.

Los dos mejores de cada grupo serán los que avancen a las semifinales, por lo que Argentina deberá buscar ganar para asegurarse un lugar en esa fase.

Placente ya dirigió a la Sub 17 en el Mundial 2023, en el que ese equipo llegó a las semifinales, mientras que en el Mundial Sub 20 sus dirigidos alcanzaron la final, instancia en la que fueron derrotados por Marruecos.

Además el Grupo A estará integrado por Colombia, Perú, Chile y Panamá.

A la Selección argentina no le fue bien en los Juegos Suramericanos, ya que solo ganó la medalla de oro en 1982 y 1986, mientras que en 2014 cayó en la final contra Colombia.

Un cambio en la lista de Placente para los Juegos Suramericanos

La AFA informó que hay un cambio de último momento en la lista de los convocados por Placente para el certamen. El defensor de Lazio de Italia Bruno Galassi se lesionó y lo remplazará en la nómina Pedro Javier Pascual, de Lanús.

El calendario de la Selección argentina en los Juegos Suramericanos

Argentina vs. Paraguay: viernes 17 de septiembre a las 10

Argentina vs. Uruguay: domingo 19 de septiembre a las 14

Argentina vs. Venezuela: martes 21 de septiembre a las 14

Los horarios son de Argentina.