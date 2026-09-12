Netflix: ¿Amor en tiempos de streaming? La comedia romántica francesa que cautiva

Dirigida por Nina Rives y protagonizada por Sara Giraudeau y Omar Sy, la película transcurre en Francia y recupera el encanto de las comedias románticas europeas. Con una duración de 2 horas y un tono cálido y excéntrico, French Lover se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan una historia romántica para disfrutar en Netflix.

Netflix: de qué trata la película French Lover

La sinopsis oficial de la película French Lover versa: “Él vive a lo grande su vida de actor famoso. Ella es humilde y apenas llega a fin de mes. No tienen nada en común…, salvo la chispa imposible de apagar”.