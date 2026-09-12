Netflix acaba de sumar a su catálogo una película de drama y suspenso que, pese a haberse estrenado originalmente en 2021, encontró una nueva oportunidad entre las producciones más elegidas por los usuarios. Se trata de En la tormenta, un thriller de 1 hora y 48 minutos que ya se metió entre las 8 películas más vistas de la plataforma.
Netflix suma una película de suspenso donde una tormenta pone a una familia al límite y ya está entre las 8 más vistas
La reciente adición al catálogo de Netflix es un thriller de 2021 que ya escala posiciones entre las producciones más vistas
La producción está dirigida por Lindsay Gossling y combina tensión, drama y situaciones límite para mantener al espectador atento durante toda la historia. Su reciente llegada al gigante del streaming la convirtió en una de las opciones que más curiosidad despiertan entre quienes buscan qué mirar.
Netflix: de qué trata la película En la tormenta
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película En la tormenta versa: "En este drama, la noticia de que un tornado los azotará en 13 minutos sacude por completo a un pequeño pueblo y fuerza a los habitantes a apoyarse entre sí para sobrevivir".
La historia está situada en una pequeña ciudad estadounidense, donde los residentes empiezan lo que creen que será un día más en sus vidas. Sin embargo, la Madre Naturaleza tiene otros planes para ellos.
Los habitantes tendrán solo 13 minutos para buscar refugio antes de que el mayor tornado que se ha visto en años asole la ciudad, mientras ellos luchan por proteger a sus seres queridos y salvar sus vidas.
Una película de 2021 que ahora conquista Netflix
Aunque En la tormenta no es un estreno reciente, su incorporación al catálogo de Netflix demuestra cómo algunas películas pueden tener una segunda vida al llegar al streaming.
Dentro del amplio catálogo de series y películas de la plataforma, la producción logró destacarse rápidamente y actualmente aparece entre las 8 películas más vistas, una señal del interés que despertó entre los suscriptores.
Para quienes están buscando una película corta, intensa y con una historia cargada de suspenso, En la tormenta aparece como una de las opciones para tener en cuenta en Netflix.
Reparto de En la tormenta, película de Netflix
- Amy Smart
- Thora Birch
- Peter Fascinelli
- Anne Heche
- Paz Vega
- Sofía Vassilieva
- Laura Spencer
- Will Peltz
- Trace Adkins
- Davi Santos
- Yancey Arias
- Shaylee Mansfield
Dónde ver la película En la tormenta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película En la tormenta se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película En la tormenta se puede ver en Prime Video.
- España: la película En la tormenta se puede ver en Prime Video.
En pocas palabras
- Netflix: Sumó la película de suspenso "En la tormenta", que ya se ubica entre las 8 más vistas.
- Trama: Un pueblo tiene 13 minutos para refugiarse antes de que un devastador tornado azote la zona.
- Producción: El film de 2021, dirigido por Lindsay Gossling, combina drama y situaciones límite.