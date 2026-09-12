Netflix suma una película de suspenso donde una tormenta pone a una familia al límite y ya está entre las 8 más vistas

La historia está situada en una pequeña ciudad estadounidense, donde los residentes empiezan lo que creen que será un día más en sus vidas. Sin embargo, la Madre Naturaleza tiene otros planes para ellos.

Los habitantes tendrán solo 13 minutos para buscar refugio antes de que el mayor tornado que se ha visto en años asole la ciudad, mientras ellos luchan por proteger a sus seres queridos y salvar sus vidas.

Una película de 2021 que ahora conquista Netflix

Aunque En la tormenta no es un estreno reciente, su incorporación al catálogo de Netflix demuestra cómo algunas películas pueden tener una segunda vida al llegar al streaming.

Dentro del amplio catálogo de series y películas de la plataforma, la producción logró destacarse rápidamente y actualmente aparece entre las 8 películas más vistas, una señal del interés que despertó entre los suscriptores.

Para quienes están buscando una película corta, intensa y con una historia cargada de suspenso, En la tormenta aparece como una de las opciones para tener en cuenta en Netflix.

Reparto de En la tormenta, película de Netflix

Amy Smart

Thora Birch

Peter Fascinelli

Anne Heche

Paz Vega

Sofía Vassilieva

Laura Spencer

Will Peltz

Trace Adkins

Davi Santos

Yancey Arias

Shaylee Mansfield

Dónde ver la película En la tormenta, según la zona geográfica