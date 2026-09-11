Netflix continúa apostando por las producciones latinoamericanas y entre sus opciones se encuentra El otro padre, una serie mexicana de 10 capítulos que combina drama familiar, secretos, misterio y giros inesperados. La historia pone en el centro a dos familias cuya vida cambia por completo después de una inesperada prueba de ADN.
Netflix tiene la serie mexicana de 10 capítulos que "demuestra que el melodrama nunca desapareció"
La serie de Netflix, protagonizada por Silvia Navarro, se sumerge en un entramado de secretos familiares y la lucha por la vida en México
La producción está protagonizada por Silvia Navarro, Manolo Cardona y Erik Hayser, y sigue a una reconocida médica que atraviesa una situación desesperante: necesita encontrar un donante de riñón para salvar la vida de su hija. Sin embargo, una relación oculta y un descubrimiento inesperado modifican el rumbo de la historia.
Netflix: de qué trata la serie El otro padre
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El otro padre versa: "A sus diecisiete años, Julieta sueña con tener novio. Pero cuando su salud se debilita, la búsqueda de un donante de riñón se vuelve una amenaza para su familia y sus amistades".
Para salvar a su hija de una insuficiencia renal, Maca hace una prueba de ADN que lo cambia todo: el padre biológico de Julieta es un secreto de veinte años que amenaza con derrumbar la vida que tanto le costó construir.
El otro padre: qué dijo la crítica sobre la serie
Para quienes buscan series y películas con drama, emoción y misterio, esta producción mexicana aparece como una alternativa dentro del catálogo de Netflix.
El crítico Juan Pablo Russo, de Escribiendo Cine, destacó especialmente la manera en que la ficción aborda el melodrama y sostuvo: “El melodrama sigue siendo una herramienta eficaz para hablar de conflictos actuales, siempre que encuentre nuevas formas de contarlos”.
Con sus 10 capítulos, El otro padre propone una historia de secretos familiares, vínculos inesperados y revelaciones que mantienen el interés a medida que avanza la trama.
Reparto de El otro padre, la serie mexicana de Netflix
- Silvia Navarro
- Manolo Cardona
- Erik Hayser
- Paola Núñez
- Azul Gualta
- Sebastián Dante
- Emilio Osorio
- Pamela Moreno
- Romina Poza
Dónde ver la serie El otro padre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El otro padre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El otro padre se puede ver en Netflix.
- España: la serie El otro padre se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: La serie mexicana "El otro padre" aborda secretos familiares y lucha por la vida.
- Trama principal: Una médica busca un donante de riñón para su hija, pero un secreto de 20 años lo complica todo.
- Recepción de la crítica: La producción de 10 capítulos es elogiada por revitalizar el género del melodrama.