Netflix tiene la serie mexicana de 10 capítulos que "demuestra que el melodrama nunca desapareció"

Para salvar a su hija de una insuficiencia renal, Maca hace una prueba de ADN que lo cambia todo: el padre biológico de Julieta es un secreto de veinte años que amenaza con derrumbar la vida que tanto le costó construir.

El otro padre: qué dijo la crítica sobre la serie

Para quienes buscan series y películas con drama, emoción y misterio, esta producción mexicana aparece como una alternativa dentro del catálogo de Netflix.

El crítico Juan Pablo Russo, de Escribiendo Cine, destacó especialmente la manera en que la ficción aborda el melodrama y sostuvo: “El melodrama sigue siendo una herramienta eficaz para hablar de conflictos actuales, siempre que encuentre nuevas formas de contarlos”.

Con sus 10 capítulos, El otro padre propone una historia de secretos familiares, vínculos inesperados y revelaciones que mantienen el interés a medida que avanza la trama.

Reparto de El otro padre, la serie mexicana de Netflix

Silvia Navarro

Manolo Cardona

Erik Hayser

Paola Núñez

Azul Gualta

Sebastián Dante

Emilio Osorio

Pamela Moreno

Romina Poza

Dónde ver la serie El otro padre, según la zona geográfica