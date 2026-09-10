Este jueves 10 de septiembre de 2026, Netflix estrenó La timonel, una nueva producción canadiense que combina deporte, drama y conflictos sociales en una historia apasionante. La serie llega al catálogo como una propuesta ideal para quienes disfrutan de las series y películas que mezclan superación personal, competencia y vínculos humanos.
La Timonel: la serie que Netflix acaba de estrenar con drama juvenil, deportes y romance
La nueva serie canadiense de Netflix aborda las complejidades del remo, el drama juvenil y las pasiones inesperadas en su trama
Con el deporte como eje central, La timonel presenta una trama cargada de emociones y desafíos, en la que sus protagonistas deberán enfrentar distintas dificultades dentro y fuera de la competencia. El drama canadiense apuesta por una historia social y atrapante que busca mantener al público pendiente de cada episodio desde su estreno en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie La timonel
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La timonel versa: "Tras un escándalo familiar, la adolescente Teagan Tao se muda a una pequeña localidad y se une a un equipo masculino de élite, donde despierta rivalidades... y pasiones".
Tras un humillante escándalo familiar que trunca su vida, Teagan, una prometedora deportista de remo, se ve obligada a empezar de cero en un exclusivo instituto.
Al descubrir que no hay equipo femenino, se convierte en la timonel del caótico equipo masculino para volver al agua. Mientras intenta ganarse al equipo, choca con su arrogante capitán y surge una conexión inesperada con el miembro más infravalorado del grupo.
Reparto de La timonel, serie de Netflix
- Muku Martineau
- Sam Braun
- Kyle Clark
- Jessica Paré
- Thomas Cadrot
- Connor Paton
- Jude Wilson
- Olga Petsa
- Sage Linder
- Riley Davis
- Connor Wong
- Vincent Muller
Netflix: tráiler de la serie La timonel
Dónde ver la serie La timonel, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La timonel se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La timonel se puede ver en Netflix.
- España: la serie La timonel se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Estreno en Netflix: La serie canadiense "La timonel" llegó a la plataforma el 10 de septiembre de 2026.
- Trama principal: Una adolescente se une a un equipo de remo masculino tras un escándalo familiar, generando rivalidades y pasiones.
- Género: La producción combina drama, deporte y conflictos sociales en una historia sobre superación y competencia.