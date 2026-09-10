La Timonel: la serie que Netflix acaba de estrenar con drama juvenil, deportes y romance

Con el deporte como eje central, La timonel presenta una trama cargada de emociones y desafíos, en la que sus protagonistas deberán enfrentar distintas dificultades dentro y fuera de la competencia. El drama canadiense apuesta por una historia social y atrapante que busca mantener al público pendiente de cada episodio desde su estreno en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie La timonel

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La timonel versa: "Tras un escándalo familiar, la adolescente Teagan Tao se muda a una pequeña localidad y se une a un equipo masculino de élite, donde despierta rivalidades... y pasiones".