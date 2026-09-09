Entre las novedades de Netflix, una película brasileña basada en un caso policial que conmocionó a todo un país se convirtió en una de las propuestas más inquietantes para quienes buscan series y películas inspiradas en historias reales. Se trata de Elize: Sombras de una mujer, un drama psicológico que reconstruye un crimen que todavía genera impacto.
Un crimen real inspiró una inquietante película de Netflix: dura 1 hora y media y no da respiro
Una producción brasileña que reconstruye un crimen real y pone el foco en la dualidad de su protagonista se suma al catálogo de Netflix
La producción está dirigida por Felipe Vellas, tiene una duración de 1 hora y 33 minutos y está inspirada en la historia real de Elize Matsunaga, una mujer que fue condenada por asesinar y descuartizar a su esposo, Marcos Matsunaga, en el departamento que compartían en Brasil.
“Esta no es solo una película sobre un crimen. El objetivo era contar una historia que también provocara reflexión. Queríamos abordar la violencia: ¿qué llevó a Elize a cometer un acto tan brutal?”, afirmó el guionista Raphael Montes.
“Queríamos mostrar la dualidad de esta mujer. Es una historia con la que incluso se puede empatizar en algunos aspectos, pero tiene el peor final posible”, añadió la guionista Mariana Torres.
El crimen real que inspiró la película
La historia de Elize Matsunaga generó una enorme conmoción en Brasil. En 2012, asesinó a su esposo Marcos Matsunaga y posteriormente desmembró su cuerpo, un hecho que fue descubierto después de que distintas partes del cadáver fueran encontradas en una zona rural.
El caso tuvo una amplia repercusión mediática y años más tarde también fue abordado por producciones audiovisuales. Ahora, Elize: Sombras de una mujer lleva esta historia al catálogo de Netflix, sumándose a las propuestas de series y películas que exploran crímenes reales y sus protagonistas.
Con una duración de poco más de una hora y media, la producción apuesta por una narración intensa y perturbadora que mantiene el foco en uno de los episodios criminales más impactantes de Brasil.
Netflix: de qué trata la película Elize: Sombras de una mujer
"En esta recreación de un caso real, una ex dama de compañía lucha por superar la infidelidad de su adinerado marido, pero la traición envenena su matrimonio", versa la sinopsis oficial de Netflix sobre la película Elize: Sombras de una mujer.
Elize (Lorena Comparato) pensó que Marcos era su príncipe azul, pero su matrimonio se convirtió en uno de los casos más impactantes de Brasil.
Reparto de Elize: Sombras de una mujer, película de Netflix
- Lorena Comparato
- Henrique Kimura
- Denise Weinberg
- Gustavo Falcao
- Julia Shimira
- Flora Sandya
- Edson Kameda
- Miwa Yanagizawa
- Arthur Toyoshima
- Julia Konrad
- Erica Montanheiro
- Marat Descartes
- Luciano Quirino
Dónde ver la película Elize: Sombras de una mujer
- Latinoamérica: la película Elize: Sombras de una mujer se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Elize: Sombras de una mujer se puede ver en Netflix.
- España: la película Elize: Sombras de una mujer se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Estrenó la inquietante película brasileña "Elize: Sombras de una mujer", basada en un impactante caso policial real.
- Crimen y dualidad: El film reconstruye el brutal asesinato de Marcos Matsunaga por su esposa Elize, explorando la complejidad de sus motivaciones.
- Disponibilidad: La producción de 1 hora y 33 minutos se encuentra disponible en el catálogo de Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.