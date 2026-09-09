Un crimen real inspiró una inquietante película de Netflix: dura 1 hora y media y no da respiro

“Queríamos mostrar la dualidad de esta mujer. Es una historia con la que incluso se puede empatizar en algunos aspectos, pero tiene el peor final posible”, añadió la guionista Mariana Torres.

El crimen real que inspiró la película

La historia de Elize Matsunaga generó una enorme conmoción en Brasil. En 2012, asesinó a su esposo Marcos Matsunaga y posteriormente desmembró su cuerpo, un hecho que fue descubierto después de que distintas partes del cadáver fueran encontradas en una zona rural.

El caso tuvo una amplia repercusión mediática y años más tarde también fue abordado por producciones audiovisuales. Ahora, Elize: Sombras de una mujer lleva esta historia al catálogo de Netflix, sumándose a las propuestas de series y películas que exploran crímenes reales y sus protagonistas.

Con una duración de poco más de una hora y media, la producción apuesta por una narración intensa y perturbadora que mantiene el foco en uno de los episodios criminales más impactantes de Brasil.

Netflix: de qué trata la película Elize: Sombras de una mujer

"En esta recreación de un caso real, una ex dama de compañía lucha por superar la infidelidad de su adinerado marido, pero la traición envenena su matrimonio", versa la sinopsis oficial de Netflix sobre la película Elize: Sombras de una mujer.

Elize (Lorena Comparato) pensó que Marcos era su príncipe azul, pero su matrimonio se convirtió en uno de los casos más impactantes de Brasil.

Reparto de Elize: Sombras de una mujer, película de Netflix

Lorena Comparato

Henrique Kimura

Denise Weinberg

Gustavo Falcao

Julia Shimira

Flora Sandya

Edson Kameda

Miwa Yanagizawa

Arthur Toyoshima

Julia Konrad

Erica Montanheiro

Marat Descartes

Luciano Quirino

Dónde ver la película Elize: Sombras de una mujer