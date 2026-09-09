Dolores Fonzi, la actriz argentina que se luce en Netflix, protagoniza una brutal serie de 8 capítulos

Con una temporada de 8 capítulos, la serie se mete de lleno en el lado más oscuro del fútbol argentino y muestra los vínculos entre dirigentes, políticos y grupos violentos. La trama avanza entre conflictos, negociaciones y enfrentamientos que ponen en evidencia los intereses que se esconden detrás de las estructuras de poder.

Uno de los grandes atractivos de Puerta 7 es su elenco, encabezado por Dolores Fonzi, quien interpreta a Diana, una mujer decidida a desafiar las estructuras relacionadas con la violencia en el fútbol.