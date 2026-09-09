Puerta 7 es una de las series argentinas que pueden encontrarse en el catálogo de Netflix. La producción combina drama, suspenso y thriller para contar una historia atravesada por el fútbol, las barras bravas, la corrupción y las disputas de poder.
Dolores Fonzi, la actriz argentina que se luce en Netflix, protagoniza una brutal serie de 8 capítulos
La serie argentina Puerta 7, disponible en Netflix, se adentra en el oscuro mundo de las barras bravas, la corrupción y la disputa de poder
Con una temporada de 8 capítulos, la serie se mete de lleno en el lado más oscuro del fútbol argentino y muestra los vínculos entre dirigentes, políticos y grupos violentos. La trama avanza entre conflictos, negociaciones y enfrentamientos que ponen en evidencia los intereses que se esconden detrás de las estructuras de poder.
Uno de los grandes atractivos de Puerta 7 es su elenco, encabezado por Dolores Fonzi, quien interpreta a Diana, una mujer decidida a desafiar las estructuras relacionadas con la violencia en el fútbol.
Por su parte, Esteban Lamothe forma parte del elenco principal de esta ficción argentina, que presenta personajes atravesados por ambiciones, conflictos y secretos. La participación de ambos actores le aporta intensidad a una historia que combina acción y drama con una mirada sobre las relaciones de poder.
Netflix: de qué trata la serie Puerta 7
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Puerta 7 versa: "Un hincha de Ferroviarios Fútbol Club muere al ser apuñalado durante un partido, y sus amigos buscan venganza. Diana, activista de una ONG, recibe una oferta de trabajo".
Una mujer con una férrea determinación, interpretada por Dolores Fonzi, trabaja para librar al fútbol de la violencia y la corrupción que rodean a las barras bravas argentinas.
Reparto de Puerta 7, serie original de Netflix
- Dolores Fonzi
- Esteban Lamothe
- Carlos Belloso
- Juan Gil Navarro
- Daniel Aráoz
- Antonio Grimau
- Ignacio Quesada
- Mónica Ayos
- Daniel Valenzuela
Dónde ver la serie Puerta 7, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Puerta 7 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Puerta 7 se puede ver en Netflix.
- España: la serie Puerta 7 se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Puerta 7: Serie argentina de Netflix que combina drama y suspenso.
- Trama: Explora el lado oscuro del fútbol, la corrupción y las barras bravas.
- Protagonistas: Cuenta con Dolores Fonzi y Esteban Lamothe en su elenco principal.