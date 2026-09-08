Netflix arrasa con la nueva película dramática basada en hechos reales

La producción está basada en la vida de G. D. Naidu, reconocido inventor e industrialista indio considerado una de las grandes figuras de la innovación en su país. La historia se centra en algunos de los momentos extraordinarios que marcaron su trayectoria, sus dificultades y su perseverancia para impulsar sus ideas.

Con una duración de 2 horas y 24 minutos, GDN se presenta como una opción para quienes disfrutan de las historias biográficas dentro del catálogo de series y películas de Netflix. Además de Madhavan, el elenco incluye a Priyamani, Sathyaraj y Jayaram Subramaniam.