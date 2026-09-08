GDN es una de las novedades que se suma a Netflix y promete captar la atención de quienes buscan historias inspiradas en personajes reales. La película, estrenada en la plataforma el 4 de septiembre de 2026, es un drama biográfico de India protagonizado por R. Madhavan.
Netflix arrasa con la nueva película dramática basada en hechos reales
La historia de G. D. Naidu, un inventor indio que desafió un régimen colonial, se estrena en Netflix como un drama biográfico de la India
La producción está basada en la vida de G. D. Naidu, reconocido inventor e industrialista indio considerado una de las grandes figuras de la innovación en su país. La historia se centra en algunos de los momentos extraordinarios que marcaron su trayectoria, sus dificultades y su perseverancia para impulsar sus ideas.
Con una duración de 2 horas y 24 minutos, GDN se presenta como una opción para quienes disfrutan de las historias biográficas dentro del catálogo de series y películas de Netflix. Además de Madhavan, el elenco incluye a Priyamani, Sathyaraj y Jayaram Subramaniam.
La película está disponible en Netflix en tamil, hindi, telugu, kannada y malayalam, ampliando así su llegada a espectadores de distintos lugares.
Netflix: de qué trata la película GDN
La sinopsis oficial de Netflix sobre GDN versa: "Esta película biográfica sigue a G. D. Naidu, quien superó obstáculos, desafió a un régimen colonial represivo y se convirtió en una de las mentes más innovadoras de la India".
Basada en la vida de G. D. Naidu, el "Edison de la India", dramatiza sus innovaciones revolucionarias, sus contribuciones industriales y sus conflictos con las autoridades, incluidas aquellas situaciones en las que su trabajo y sus relaciones internacionales se vieron sometidos a un intenso escrutinio y a una fuerte oposición.
Reparto de GDN, película de Netflix
- R. Madhavan
- Sathyaraj
- Jayaram
- Priyamani
- Dushara Vijayan
- Vinay Rai
- Thambi Ramaiah
- Karunakaran
- Muralidaran
- TeeJay Arunasalam
Netflix: tráiler de la película GDN
Dónde ver la película GDN, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película GDN se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película GDN se puede ver en Netflix.
- España: la película GDN se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- GDN en Netflix: La plataforma estrena un drama biográfico de India sobre el inventor G. D. Naidu.
- Historia inspiradora: La película narra los logros y desafíos de G. D. Naidu, el "Edison de la India".
- Elenco y disponibilidad: Protagonizada por R. Madhavan, está disponible en varios idiomas para Latinoamérica, Estados Unidos y España.