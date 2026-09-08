Una de las grandes apuestas de Netflix es esta excelente serie británica, la historia de la aristocracia inglesa que se mezcla con la mafia, o, ¿son lo mismo? Se trata de Los caballeros.
Netflix es sensación con la serie británica que rompe todos los récords
Una de las grandes apuestas de Netflix es esta excelente serie británica, la historia de la aristocracia inglesa que se mezcla con la mafia, o, ¿son lo mismo?
Los caballeros es la serie es un proyecto televisivo inspirado en la película original de Guy Ritchie The Gentlemen: Los señores de la mafia (2019). Eddie Horniman hereda de forma inesperada una valiosa propiedad: la enorme finca rústica que perteneció a su padre.
La serie Los caballeros tiene 2 temporadas con 16 episodios. Eddie Horniman es un hombre que hereda inesperadamente la enorme finca rústica de su padre y descubre que forma parte de un imperio del cannabis.
Por si fuera poco, varios hampones de Gran Bretaña reclaman un trozo del pastel. Decidido a mantener a su familia lejos de las garras de los mafiosos, Eddie intenta vencerlos en su propio territorio, pero a medida que se sumerge en el mundo criminal, empieza a encontrarle el gusto.
Netflix: de qué trata la serie Los caballeros
Eddie Horniman es un hombre que hereda inesperadamente la enorme finca rústica de su padre y descubre que forma parte de un imperio del cannabis. Por si fuera poco, varios hampones de Gran Bretaña reclaman un trozo del pastel.
Decidido a mantener a su familia lejos de las garras de los mafiosos, Eddie intenta vencerlos en su propio territorio, pero a medida que se sumerge en el mundo criminal, empieza a encontrarle el gusto.
Netflix: reparto de la serie Los caballeros
- Theo James
- Kaya Scodelario
- Giancarlo Esposito
- Joely Richardson
Tráiler de la serie Los caballeros
Dónde ver la serie Los caballeros, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los caballeros se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Los caballeros se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los caballeros se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene la serie británica Los Caballeros, inspirada en la película de Guy Ritchie.
- Trama principal: Eddie Horniman hereda una finca y descubre un imperio de cannabis, viéndose envuelto en el mundo criminal