Netflix es sensación con la serie británica que rompe todos los récords

Por si fuera poco, varios hampones de Gran Bretaña reclaman un trozo del pastel. Decidido a mantener a su familia lejos de las garras de los mafiosos, Eddie intenta vencerlos en su propio territorio, pero a medida que se sumerge en el mundo criminal, empieza a encontrarle el gusto.

Netflix: de qué trata la serie Los caballeros

Eddie Horniman es un hombre que hereda inesperadamente la enorme finca rústica de su padre y descubre que forma parte de un imperio del cannabis. Por si fuera poco, varios hampones de Gran Bretaña reclaman un trozo del pastel.

Decidido a mantener a su familia lejos de las garras de los mafiosos, Eddie intenta vencerlos en su propio territorio, pero a medida que se sumerge en el mundo criminal, empieza a encontrarle el gusto.

Netflix: reparto de la serie Los caballeros

Theo James

Kaya Scodelario

Giancarlo Esposito

Joely Richardson

Tráiler de la serie Los caballeros

Dónde ver la serie Los caballeros, según la zona geográfica