Netflix tiene los mejores contenidos y producciones españolas, como esta brillante y fuerte serie de 6 capítulos basada en crudos hechos reales, se trata de El caso Asunta.
Netflix es la pura verdad con la serie de 6 capítulos basada en duros hechos reales
Netflix tiene los mejores contenidos y producciones españolas, como esta brillante y fuerte serie de 6 capítulos basada en crudos hechos reales
Netflix arrasa con la serie de ficción sobre El caso Asunta, uno de los crímenes que más páginas de periódicos han ocupado en España en los últimos años, y de la cual ya hemos podido leer muchas críticas en los principales medios de comunicación y medios especializados.
Es una serie de seis episodios de una hora de duración.
La noticia saltó en 2013, cuando los medios se hicieron época de la desaparición de Asunta Basterra, una niña de 12 años, gallega de origen chino. Al cabo de unas horas, su cadáver apareció cerca del chalet de la familia, lo que hizo que la policía centrara sus investigaciones en sus padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto, que fueron declarados culpables y enviados a la cárcel.
Netflix: de qué trata la serie El caso Asunta
La serie española El caso Asunta tiene 6 episodios. El 21 de septiembre de 2013 Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela.
La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen. La noticia conmociona a toda la ciudad e incluso al país. ¿Qué puede llevar a unos padres a acabar con la vida de su hija? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de familia perfecta?
Netflix: reparto de la serie El caso Asunta
- Candela Peña
- Tristán Ulloa
- Javier Gutiérrez
- María León
- Carlos Blanco
- Francesc Orella
- Iris Wu
- Raúl Arévalo
- Alicia Borrachero
Tráiler de la serie El caso Asunta
Dónde ver la serie El caso Asunta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El caso Asunta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El caso Asunta se puede ver en Netflix.
- España: la serie El caso Asunta se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene la serie española "El caso Asunta", basada en hechos reales de 2013.
- Crimen: la trama narra la desaparición y hallazgo del cuerpo de Asunta Basterra y la investigación de sus padres.
- Producción: la miniserie de seis episodios cuenta con un elenco destacado y ya está disponible para ver.