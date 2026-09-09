Netflix es la pura verdad con la serie de 6 capítulos basada en duros hechos reales

La noticia saltó en 2013, cuando los medios se hicieron época de la desaparición de Asunta Basterra, una niña de 12 años, gallega de origen chino. Al cabo de unas horas, su cadáver apareció cerca del chalet de la familia, lo que hizo que la policía centrara sus investigaciones en sus padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto, que fueron declarados culpables y enviados a la cárcel.

Netflix: de qué trata la serie El caso Asunta

La serie española El caso Asunta tiene 6 episodios. El 21 de septiembre de 2013 Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela.

La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen. La noticia conmociona a toda la ciudad e incluso al país. ¿Qué puede llevar a unos padres a acabar con la vida de su hija? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de familia perfecta?

Netflix: reparto de la serie El caso Asunta

Candela Peña

Tristán Ulloa

Javier Gutiérrez

María León

Carlos Blanco

Francesc Orella

Iris Wu

Raúl Arévalo

Alicia Borrachero

Tráiler de la serie El caso Asunta

Dónde ver la serie El caso Asunta, según la zona geográfica