Netflix suma a su catálogo una nueva película española ideal para quienes buscan una historia liviana, divertida y con mucho humor. Se trata de Gracias, equipo, una comedia de España que reúne a Alexandra Jiménez, Maribel Verdú y Raúl Tejón en una trama pensada para pasar un buen momento frente a la pantalla.
La nueva comedia española de "humor negro" que promete ser la próxima sensación de Netflix
Con un elenco estelar, esta película se perfila como la próxima sensación de Netflix con su ingenioso humor negro
La película, dirigida por Diego Nuñez Irigoyen, tiene una duración de 1 hora y 33 minutos y se presenta como una opción perfecta para quienes disfrutan de las series y películas españolas. Con un elenco de reconocidos actores y una propuesta centrada en la comedia, Gracias, equipo llega a Netflix como una alternativa para sumar a la lista de producciones para ver y disfrutar sin complicaciones.
Las primeras valoraciones especializadas destacan el humor negro de Gracias, equipo y su mirada satírica sobre el mundo laboral, con comparaciones que la acercan a The Office.
Netflix: de qué trata la película Gracias, equipo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Gracias, equipo, versa: "Los trabajadores de una empresa de quesos tienen que ir a un evento de integración a un pueblo olvidado. ¿Qué podría ser peor que eso?... ¡Que los despidan!".
Tío Mochales es una empresa que, hace años, era la reina indiscutible del queso español, pero hoy intenta mantener las apariencias. Su última gran idea: organizar un retiro rural para fomentar el espíritu de equipo en el pueblo donde se fundó la empresa.
Pero lo que pretendía ser una escapada para reencontrarse con los "valores tradicionales" se convierte en una trampa cuando descubren que se avecinan despidos, y muchos. Lo que prometía ser una escapada motivadora se convierte rápidamente en un campo de batalla de halagos, traiciones y filtraciones.
Netflix: tráiler de la película Gracias, equipo
Reparto de Gracias, equipo, película de Netflix
- Alexandra Jiménez
- Maribel Verdú
- Pedro Casablanc
- Raúl Tejón
- Blanca Martínez
- Víctor Rebull
- Pepe Viyuela
- Saturnino García
Dónde ver la película Gracias, equipo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Gracias, equipo, se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Gracias, equipo, se puede ver en Netflix.
- España: la película Gracias, equipo, se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Comedia española: La película "Gracias, equipo" se estrena en Netflix con humor negro.
- Trama: Trabajadores de una empresa de quesos enfrentan despidos durante un evento de integración.
- Elenco: Protagonizada por Alexandra Jiménez y Maribel Verdú, con comparaciones a "The Office".