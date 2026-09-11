La nueva comedia española de "humor negro" que promete ser la próxima sensación de Netflix

Netflix: de qué trata la película Gracias, equipo

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Gracias, equipo, versa: "Los trabajadores de una empresa de quesos tienen que ir a un evento de integración a un pueblo olvidado. ¿Qué podría ser peor que eso?... ¡Que los despidan!".

Tío Mochales es una empresa que, hace años, era la reina indiscutible del queso español, pero hoy intenta mantener las apariencias. Su última gran idea: organizar un retiro rural para fomentar el espíritu de equipo en el pueblo donde se fundó la empresa.

Pero lo que pretendía ser una escapada para reencontrarse con los "valores tradicionales" se convierte en una trampa cuando descubren que se avecinan despidos, y muchos. Lo que prometía ser una escapada motivadora se convierte rápidamente en un campo de batalla de halagos, traiciones y filtraciones.

Netflix: tráiler de la película Gracias, equipo

Reparto de Gracias, equipo, película de Netflix

Alexandra Jiménez

Maribel Verdú

Pedro Casablanc

Raúl Tejón

Blanca Martínez

Víctor Rebull

Pepe Viyuela

Saturnino García

Dónde ver la película Gracias, equipo, según la zona geográfica