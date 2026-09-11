Prime Video: Ester Expósito arrasa con la flamante película que tiene mucho romance y acción

Marfil Cortés, la hija de un poderoso empresario español, ve como su perfecta vida en Nueva York da un vuelco cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación.

Su padre decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como guardaespaldas.

Prime Video: de qué trata la película Enfrentados; Marfil

Marfil Cortés, la hija de un poderoso empresario español, ve como su perfecta vida en Nueva York da un vuelco cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación.

Su padre decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como guardaespaldas. Forzados a pasar cada minuto juntos y aunque inicialmente choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él, surgirá una irremediable atracción entre ambos.

Al volver a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece.

Prime Video: reparto de la película Enfrentados; Marfil

Ester Expósito como Marfil

Hugo Diego García como Sebastián

Lluís Homar como Logan

Joaquín Ferreira como Ray

Eric Masip como Iván

Zoe Bonafonte como Gabriela

Majo Gámez como Tami

Joâo Bettencourt como Liam

Leander Vivey como Wilson

Tráiler de la película Enfrentados; Marfil