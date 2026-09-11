Prime Video y Ester Expósito están arrasando con la cinta que recién llegó al catálogo y ya se convirtió en la más vista del mundo, se trata de Enfrentados; Marfil.
Prime Video: Ester Expósito arrasa con la flamante película que tiene mucho romance y acción
Prime Video y Ester Expósito están arrasando con la cinta que recién llegó al catálogo y ya se convirtió en la más vista del mundo
La película española Enfrentados: Marfil llegó, el pasado miércoles 9 de septiembre del 2026, al catálogo de Prime Video con las estrellas Ester Expósito y Hugo Diego García como los protagonistas de esta adaptación de la saga literaria de Mercedes Ron, la misma autora detrás del fenómeno Culpa Mía.
Por eso, aquí te cuento cuándo se lanzaría esa esperada segunda parte y qué se conoce de ella hasta el momento.
Marfil Cortés, la hija de un poderoso empresario español, ve como su perfecta vida en Nueva York da un vuelco cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación.
Su padre decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como guardaespaldas.
Prime Video: de qué trata la película Enfrentados; Marfil
Marfil Cortés, la hija de un poderoso empresario español, ve como su perfecta vida en Nueva York da un vuelco cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación.
Su padre decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como guardaespaldas. Forzados a pasar cada minuto juntos y aunque inicialmente choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él, surgirá una irremediable atracción entre ambos.
Al volver a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece.
Prime Video: reparto de la película Enfrentados; Marfil
- Ester Expósito como Marfil
- Hugo Diego García como Sebastián
- Lluís Homar como Logan
- Joaquín Ferreira como Ray
- Eric Masip como Iván
- Zoe Bonafonte como Gabriela
- Majo Gámez como Tami
- Joâo Bettencourt como Liam
- Leander Vivey como Wilson
Tráiler de la película Enfrentados; Marfil
En pocas palabras
- Prime Video y Ester Expósito arrasan con la nueva película "Enfrentados; Marfil" que es la más vista del mundo.
- La cinta española, protagonizada por Ester Expósito, se sumó al catálogo de Prime Video el 9 de septiembre de 2026.
- El film narra la historia de Marfil Cortés, secuestrada y luego protegida por Sebastián Moore, con romance y acción.