Prime Video y Aaron-Tylor Johnson son un éxito con el thriller explosivo número uno

En medio de ese caos, un grupo de ladrones decide aprovechar la situación para ejecutar un atraco perfectamente calculado.

Este planteamiento permite a la película de acción jugar en dos frentes al mismo tiempo: por un lado, la tensión constante de una cuenta atrás con explosivos; por otro, el desarrollo de un golpe criminal lleno de engaños, traiciones y decisiones límite.

Si hay algo en lo que coinciden la mayoría de opiniones es en el ritmo. Espoleta (Fuze) es descrita como una película de acción “propulsiva”, rápida y con muy poco espacio para el respiro.

La historia avanza con decisión, encadenando giros y situaciones que mantienen la atención del espectador casi sin pausa.

Prime Video: de qué trata la película Espoleta

Unos obreros de la construcción encuentran una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar en pleno centro de Londres, lo que les obliga a evacuar la ciudad para salvar a la multitud de transeúntes inocentes que se encuentran en las inmediaciones.

Unos ladrones oportunistas aprovecharán el caos para llevar a cabo un elaborado atraco.

Prime Video: reparto de la película Espoleta

David Mackenzie

Aaron Taylor-Johnson

Theo James

Gugu Mbatha-Raw

Sam Worthington

Tráiler de la película Espoleta