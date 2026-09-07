Prime Video tiene la película de acción número uno de ranking que todo el mundo está viendo. Un thriller explosivo y muy entretenido, estamos hablando de Espoleta (Fuze) y ya se transformó en la más elegida por los suscriptores.
Prime Video y Aaron-Tylor Johnson son un éxito con el thriller explosivo número uno
Prime Video tiene la película de acción número uno de ranking que todo el mundo está viendo. Un thriller explosivo y muy entretenido
Se descubre una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en una concurrida obra en construcción en el centro de Londres. El caos se desata cuando militares y policías inician una evacuación masiva contrarreloj.
La base de Espoleta es tan sencilla como efectiva. Un grupo de obreros encuentra una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en pleno Londres, lo que provoca una evacuación masiva.
En medio de ese caos, un grupo de ladrones decide aprovechar la situación para ejecutar un atraco perfectamente calculado.
Este planteamiento permite a la película de acción jugar en dos frentes al mismo tiempo: por un lado, la tensión constante de una cuenta atrás con explosivos; por otro, el desarrollo de un golpe criminal lleno de engaños, traiciones y decisiones límite.
Si hay algo en lo que coinciden la mayoría de opiniones es en el ritmo. Espoleta (Fuze) es descrita como una película de acción “propulsiva”, rápida y con muy poco espacio para el respiro.
La historia avanza con decisión, encadenando giros y situaciones que mantienen la atención del espectador casi sin pausa.
Prime Video: de qué trata la película Espoleta
Unos obreros de la construcción encuentran una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar en pleno centro de Londres, lo que les obliga a evacuar la ciudad para salvar a la multitud de transeúntes inocentes que se encuentran en las inmediaciones.
Unos ladrones oportunistas aprovecharán el caos para llevar a cabo un elaborado atraco.
Prime Video: reparto de la película Espoleta
- David Mackenzie
- Aaron Taylor-Johnson
- Theo James
- Gugu Mbatha-Raw
- Sam Worthington
Tráiler de la película Espoleta
En pocas palabras
- Prime Video: la plataforma de streaming estrena un exitoso thriller de acción y suspense.
- Espoleta (Fuze): la trama gira en torno a una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en Londres.
- Trama dual: combina la tensión de una cuenta atrás con explosivos y el atraco de una banda de ladrones.